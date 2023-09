Sabato 14 ottobre 2023 – Auditorium Fondazione Feltrinelli – Milano

CHARLOTTE SALOMON: VITA? O TEATRO?

Sonia Antinori firma la lettura scenica dell’opera totale dell’artista tedesca per PianoSofia, il festival di musica e di pensiero ideato da Silvia Lomazzi e Luca Ciammarughi

Nell’ambito di PianoSofia 2023 – il festival di musica e di pensiero ideato da Silvia Lomazzi e Luca Ciammarughi, giunto alla quarta edizione – sabato 14 ottobre (ore 19), presso l’Auditorium della Fondazione Feltrinelli di Milano, a ottant’anni dalla creazione, viene presentata una lettura scenica di Vita? o Teatro?, l’opera totale di Charlotte Salomon, artista tedesca vissuta in Germania a cavallo fra Otto e Novecento. …questa è tutta la mia vita. Lotte e Armonia è una rappresentazione dell’intreccio di parole, musica e immagini che rende la creazione di Charlotte Salomon un’opera unica, quasi una graphic novel che si sviluppa come un originalissimo libro animato (pubblicato in Italia da Castelvecchio).

L’artista, scomparsa ad Auschwitz a soli 26 anni, considerata una delle più straordinarie testimoni della tragica storia del Novecento, nella sua opera Vita? o Teatro? riunisce testi, immagini e riferimenti musicali in un corpus di oltre mille tra guache e grafiche di allarmante bellezza. È un’opera unica, non semplicemente un’autobiografia, ma una narrazione performativa in cui l’autrice, mentre rivive la propria storia in terza persona, costruisce e ricostruisce il proprio mondo e se stessa. Un affresco capace di unire storia personale e storia collettiva.

Lo spettacolo, …questa è tutta la mia vita. Lotte e Armonia, firmato per la drammaturgia e la regia da Sonia Antinori (attrice, autrice e regista teatrale), è portato in scena dagli attori Marta Comerio ed Elia Schilton, dal mezzosoprano Cecilia Bernini e dal tenore Mirko Guadagnini. Le musiche che accompagnano le immagini proiettate sono eseguite dalla pianista Silvia Lomazzi e attingono al repertorio di Maurice Ravel, Franz Schubert, Robert Schumann, Georges Bizet, Johann Sebastian Bach, Christoph Willibald Gluck, Delilah Gutman, Mario Castelnuovo-Tedesco, Kurt Weill.

La serata nasce da un’idea di Susanna Carbone, Nicole Janigro e Silvia Lomazzi ed è il risultato di un lungo percorso di ricerca sulla figura di Charlotte Salomon, condotto da un collettivo di intellettuali impegnate nei più disparati campi delle scienze umane e dell’arte.

FESTIVAL PIANOSOFIA 2023

Sabato 14 ottobre ore 19

FONDAZIONE FELTRINELLI

viale Pasubio 5A, Milano

…QUESTA È TUTTA LA MIA VITA. LOTTE E ARMONIA

Musica, parole e immagini intorno a Charlotte Salomon

da un’idea di Susanna Carbone, Nicole Janigro e Silvia Lomazzi

drammaturgia e regia Sonia Antinori

con Elia Schilton e Marta Comerio (attori); Cecilia Bernini (mezzosoprano) e Mirko Guadagnini (tenore); Silvia Lomazzi (pianoforte)

musiche di Maurice Ravel, Franz Schubert, Robert Schumann, Georges Bizet, Johann Sebastian Bach, Christoph Willibald Gluck, trascrizione di Delilah Gutman di un canto Yiddish

www.pianosofia.it