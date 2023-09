Bando Premio LiNUTILE del Teatro 2024

In occasione dell’undicesima edizione del Premio «LiNUTILE del Teatro» 2024, il Teatro de LiNUTILE promuove due bandi nazionali dedicati a quattro spettacoli portati in scena da compagnie teatrali i cui componenti (autore, attori, regista, tecnici) e abbiano età compresa tra i 18 e i 25 anni; e ad un autore o autrice under 25.

Il Premio «LiNUTILE del Teatro», giunto alla sua undicesima edizione, è divenuto negli anni occasione di confronto e visibilità tra le realtà teatrali del circuito Off, portando in scena spettacoli fruibili e accessibili ad un più vasto pubblico possibile.

Per il 2024, in linea con le nuove strategie che ha messo in campo in termini di educazione all’arte teatrale con e per le nuove generazioni, il Teatro de LiNUTILE ha deciso di dedicare uno spazio di confronto con i giovani autori e autrici e con le giovani e giovanissime compagnie che stanno muovendo i primi passi nel mondo teatrale per avere l’opportunità di mettersi in gioco e di rappresentare le proprie opere inedite.

il Bando “La mia opera prima”

Lo scopo del Premio «LiNUTILE del Teatro» 2024 è quello di lasciare i giovani prendere il controllo: Sono i giovani a scrivere, progettare ed ideare nuovi progetti teatrali e sono i giovani ad organizzare e scegliere gli spettacoli che mirano a coinvolgere i loro coetanei come spettatori.

In linea con queste finalità, i direttori del Teatro Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi hanno deciso di affidare alla “Compagnia Giovani de LiNUTILE”, composta dalle ragazze e dai ragazzi che si sono diplomati all’Accademia de LiNUTILE, la selezione, attraverso due bandi nazionali di:

Quattro spettacoli di giovani compagnie, collettivi, gruppi di artisti (compresi autori del testo, registi e tecnici) di età compresa tra i 18 e i 25 anni Un testo teatrale inedito scritto da autori di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Il Bando completo di concorso e il modulo di iscrizione sono scaricabili al link: https://bit.ly/TDLBando2024

Per informazioni e contatti

www.teatrodelinutile.com