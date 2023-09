EDIZIONI CURCI A “CREMONA MUSICA” 2023

Nella prestigiosa fiera internazionale tutte le novità e le anteprime della storica casa editrice milanese, ma anche eventi, incontri con gli autori e firmacopie.

Sabato 23 settembre 2023 la presentazione della Mario Castelnuovo-Tedesco Collection e del nuovo volume dei Maestri della Chitarra dedicato a Franco Margola.

Domenica 24 il violoncellista Steven Isserlis riceverà il Cremona Musica Award e firmerà le copie del suo nuovo libro: preziosa guida all’ascolto delle Suites per violoncello solo di Bach, di cui è considerato tra gli interpreti di riferimento.

22/24 settembre 2023, Cremona Fiere, Pad 2, stand 22

Edizioni Curci sarà una tappa irrinunciabile anche quest’anno per i visitatori di “Cremona Musica” International Exhibitions and Festival, la più importante fiera musicale italiana, in programma da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2023 a Cremona Fiere (pad. 2, stand 22). La storica casa editrice milanese si presenta con un ricco e autorevole catalogo di spartiti, libri, manuali, corsi di formazione accreditati MIM. Allo stand Curci sarà inoltre possibile incontrare molti autori Curci, che saranno protagonisti anche di alcuni eventi della fiera.

Eventi in programma:

sabato 23 settembre:

Tavola rotonda sui “Patrimoni musicali italiani” (Media Lounge, ore 11.00), alla quale prenderanno parte Diana Castelnuovo-Tedesco e Vitale Fano che parleranno del repertorio in pubblicazione con Edizioni Curci, a cui seguirà l’incontro dedicato alla Mario Castelnuovo-Tedesco Collection, con la nipote del maestro Diana Castelnuovo-Tedesco e Laura Moro (Media Lounge, ore 15.15);

– Presentazione del volume Franco Margola, 19 Studi e 4 brani per chitarra, collana Maestri della Chitarra, con Antonio D’Alessandro e Angela Centola (ospiti dello Spazio Concerti Stand Fingerpicking.net 606/607 pad. 1, ore 16.00).

domenica 24 settembre :

– Partecipazione straordinaria del violoncellista inglese Steven Isserlis che, in Sala Guarneri (Pad 1) alle ore 15,00 riceverà il Cremona Award per la Performance e subito dopo firmerà le copie del suo nuovo libro: Le Suites per violoncello di J. S. Bach. Una guida all’ascolto, presentato in anteprima a Cremona e in uscita in libreria il 27 settembre 2023.

Novità 2023

Nuovo Catalogo Curci Young

Primo Catalogo dei Corsi accreditati MIM di Curci fa scuola

Reno Brandoni, Leggende della musica, Curci Young

Paola Bertassi, La musica in cartella vol. 3, Curci Young

Leone Magiera, Cantanti all’Opera

Ermanno Wolf Ferrari, Tre Sonate per violino e pianoforte

Collana “Maestri della chitarra”: Franco Margola, 19 Studi e 4 brani per chitarra

Collana “Ritratti” dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in coedizione con Curci

Guido Alberto Fano Collection

Mario Castelnuovo Tedesco Collection: tre Quartetti per archi; il Trio in Sol (violino, violoncello, pianoforte); Partita in si minore di J. S. Bach orchestrata da Castelnuovo-Tedesco; riedizione degli unici due brani già pubblicati con Curci: Ballata e A Sera per voce e pianoforte; Goccius- Laudi di Sant’Efisio per soprano solo e coro a 5 voci su tema popolare sardo.

Anteprime fiera

Steven Isserlis, Le Suites per violoncello solo di J. S. Bach. Una guida all’ascolto

Beppe Bornaghi, Il docente tecnologico. Insegnare musica nella scuola 4.0

Leone Magiera, Le più belle arie per soprano. Guida all’interpretazione con esempi musicali, tecnica vocale e caratterizzazione del personaggio

Matteo Manzitti, Musica in libertà. La creatività come base della formazione musicale. Collana Correnti

Ivano Cavallini, Il direttore d’orchestra. Genesi e storia di un’arte

Remo Vinciguerra, Gran Metodo vol. 1 e Alla pizzeria della musica per pianoforte a 4 mani

Giulietta Capriotti, L’ora di pianoforte per adulti. Metodo per principianti

Grazia Di Leuce, Con la voce puoi, illustrato da Gabriele Clima, Curci Young

Anna Pedrazzini, Cappuccetto rosso, con la musica di Robert Schumann, illustrato da Serena Viola, collana “In punta di dita. Fiabe sonore in movimento”, Curci Young

Giulia Zucchini, Danzando sotto la pioggia, illustrato da Catherine Both, Curci Young

Autori Curci a Cremona

Allo stand Curci nei giorni della fiera sarà possibile incontrare: Paola Bertassi, Luciana Bigazzi, Beppe Bornaghi, Giulietta Capriotti, Diana Castelnuovo-Tedesco, Angela Centola, Alessandro Cerino, Maurizio Colonna, Anna Maria Corduas, Antonio D’Alessandro, Vitale Fano, Maurizio Maggiore, Steven Isserlis, Cecilia Pizzorno, Giovanni e Michela Podera, Orazio Sciortino, Marco Zanoni, Tommaso Ziliani.

Aggiornamenti in tempo reale nei giorni della fiera sui canali FB e IG della casa editrice.