Ernesto Petti – a Napoli per cantare Sharpless nella Madama Butterfly

Il baritono salernitano Ernesto Petti torna a Napoli per cantare Sharpless nella Madama Butterfly, firmata dal regista Ferzan Özpetek, che riapre la Stagione Lirica 22/23 del Teatro di San Carlo: per Petti, un preludio della prossima stagione del teatro napoletano che lo vedrà impegnato in altre tre opere: La Gioconda, Simon Boccanegra e Carmen.

L’allestimento, presentato per la prima volta nel 2019, vedrà protagonisti l’orchestra e il coro del teatro diretti dal direttore musicale stabile Dan Ettinger, alla sua prima Butterfly per la Fondazione. Il cast vedrà alternarsi Ailyn Perez e Valeria Sepe nella parte di Cio-cio-san, Saimir Pirgu e Vincenzo Costanzo in quella di Pinkerton mentre Suzuki sarà interpretata da Marina Comparato. Le scene sono di Sergio Tramonti, i costumi di Alessandro Lai e le luci di Pasquale Mari.

Ernesto ha parlato del “suo” Sharpless come un personaggio molto affascinante, compassionevole e in sintonia con le emozioni dei personaggi che lo circondano.