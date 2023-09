L’estate di Cantiere Obraz alla scoperta di Firenze con “Urbano Fantastico”. Appuntamenti per grandi e piccini. Ultima data del cartellone.

Mercoledì 13 settembre 2023 alle 19,00 a Firenze è in programma Urban walking “Fiorentini Fantastici: Margherita Hack”. Con partenza da Via delle Centostelle a Istituto Comprensivo “Dino Compagni” (Quartiere 2). Con gli attori di Cantiere Obraz.

Ingresso libero. Prenotazioni e informazioni al numero 328445127 scrivendo a info@cantiereobraz.it o su https://cantiereobraz.it/urbano-fantastico.

“Fiorentini Fantastici” è composto da cinque urban walking o performance teatrale alla scoperta di cinque menti geniali fiorentine (o che hanno lavorato a Firenze), cinque scienziati, inventori, viaggiatori e sognatori che hanno reso grande l’immagine di Firenze nel mondo. Sono Antonio Meucci, Amerigo Vespucci, Filoteo Alberini, Margherita Hack e Giuseppe Poggi.

Margherita Hack (Firenze, 12 giugno 1922 – Trieste, 29 giugno 2013) è stata un’astrofisica, divulgatrice scientifica e attivista italiana. È stata una delle donne più influenti, in ambito scientifico, del secolo scorso. Tra le cose che amiamo ricordare della Hack, il fatto che sia stata la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico e il Dipartimento di Astronomia di Trieste. Tra l’altro si laureò in fisica con una tesi che riguardava proprio le stelle giganti chiamate cefeidi. Si tratta di un particolare tipo di stella che pulsa e aumenta e diminuisce ritmicamente il proprio diametro.

Con il contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando Partecipazione Culturale – Edizione 2023. Tutto il progetto è stato cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020”.

Fino a settembre 2023 Cantiere Obraz propone la sua estate con un pieno di appuntamenti culturali ed artistici diffusi ad ingresso gratuito nei 5 quartieri di Firenze alla scoperta della città.

Arriva “Urbano Fantastico”, grande contenitore di eventi con cui l’associazione culturale fiorentina di formazione e produzione teatrale si rivolge a grandi e piccini per conoscere Firenze attraverso tre principali iniziative, nell’ambito di Estate Fiorentina 2023: “Fiorentini Fantastici”, “Scoperte Mirabolanti” e “Naturesimo”, quest’ultimo al suo secondo anno di vita.

Nel dettaglio: “Naturesimo” sono sei date con performance teatrale con musica presso gli “alberi monumentali – i giganti verdi” del patrimonio arboreo di Firenze. Introduzione scientifico/turistica della Dottoressa Gaia Bigiotti della Facoltà di Agraria e Scienze Naturali. Musiche di Erika Giansanti. Azioni teatrali e incontri che vogliono sensibilizzare grandi e piccini al rispetto del pianeta, con un particolare riguardo al mondo delle piante.

“Scoperte Mirabolanti” contiene cinque appuntamenti di animazioni e laboratorio fra teatro e scienza per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Il percorso, che alternerà racconti, esperimenti, giochi teatrali e riflessioni, ha lo scopo di educare ad un corretto uso della tecnologia e di favorire la conoscenza e la fantasia. Le scoperte sono la radio, il telefono, la corrente elettrica, la fotografia e il cinema.

Lo spazio del teatro è tutta la città: è questa la linea artistica che Cantiere Obraz, ormai da qualche anno propone, in un susseguirsi di azioni, urban walking, performance teatrali, “invasioni” dei parchi e degli spazi dedicati alle giovani generazioni.

Cantiere Obraz si interroga: conosciamo davvero la città in cui abitiamo? Ne conosciamo le origini, i personaggi che l’hanno resa grande, i luoghi segreti, i giardini, la storia, i suoi geni e le sue potenzialità, le leggende e le mitologie? Oppure lo attraversiamo distrattamente senza respirarla?

La risposta è “Urbano Fantastico” che si propone di far conoscere la città ai suoi stessi abitanti attraverso Azioni Artistiche diffuse. La città come quello spazio quotidiano percorso dal fantastico e da inaspettati angoli di poesia. Avanguardia, polis, arte e bellezza. Sono queste le parole che orientano l’agire di Firenze nel mondo.

Tre tipi di azione: “Naturesimo” (alla scoperta degli alberi monumentali), “Fiorentini Fantastici” (le storie di geni fiorentini) e “Scoperte Mirabolanti” (animazioni teatrali fra teatro e scienza).

La direzione artistica del progetto è di Alessandra Comanducci e Paolo Ciotti, realizzato grazie all’apporto creativo e alla collaborazione degli altri componenti di Cantiere Obraz: Michela Cioni, Thomas Harris, Antonella Longhitano e Camilla Pieri. Anche nelle vesti di interprete dei vari appuntamenti. Accompagnati da esperti, drammaturghi, attivisti.

Il progetto fino al 13 settembre, attraverserà tutta l’estate con la finalità principale di promuovere la città e il suo patrimonio (architettonico, naturale e umano). Non solo. “Urbano Fantastico” si propone anche di far conoscere il territorio cittadino, sensibilizzare a tematiche ambientali e di sostenibilità, diffondere la cultura e la pratica teatrale, raggiungere persone non abituate allo spettacolo dal vivo, educare le giovani generazioni al Teatro e alla Scienza, favorire lo scambio fra esseri umani. Le iniziative si svolgeranno tutte intorno fra le 18,30 e le 21,30, in modo da poter sfruttare la luce naturale dei luoghi scelti.

Credits – “Urbano Fantastico” è a cura di Cantiere Obraz, Inserito nel cartellone di Estate Fiorentina 2023. ll progetto è stato cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020”. Il progetto Urbano Fantastico – Alla scoperta della città è in parte (gli appuntamenti nei Quartieri 2, 3, 4, 5) realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando Partecipazione Culturale – Edizione 2023.