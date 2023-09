LONG STORY SHORT

Fra le proposte artistiche di FAROUT Live Arts Festival, l’installazione site specific dell’artista e scrittrice Giulia Crispiani ribalta le prospettive attraverso la pratica del fictioning portando parole e storie, venti e correnti nella Ground Hall di BASE; Katerina Andreou trasforma un parcheggio nel palcoscenico nostalgico di un rave mai vissuto; con The Present is not Enough Silvia Calderoni e Ilenia Caleo lavorano su come caricare eroticamente uno spazio, attraverso un’utopia dei corpi; la proposta di ZimmerFrei unisce ricerca documentaria e azione dal vivo, portando in scena alcuni gesti quotidiani che legano i vivi alle persone scomparse; Benno Steinegger e Jovial Mbenga presentano le storie molto diverse ma profondamente uguali di due “expat” – quella dell’artista italiano e del congolese Jovial Mbenga – svelando pregiudizi e stereotipi che da personali si fanno universali; Elisabetta Consonni mette in scena un concerto di seconde voci, comparse, ovvero le coriste in background della scena pop musicale americana: uno show senza la star, dove il margine del palcoscenico diventa metafora del margine sociale. Il progetto di Enrico Malatesta e Chiara Pavolucci, nato da un percorso di residenza artistica a BASE, è un workshop, una camminata di osservazione e ascolto, un’immersione sonora e visiva che trasforma il nostro modo di percepire e sentire il territorio circostante; Jacopo Benassi e Kinkaleri si uniscono in una performance e un concerto, un mix crudo e potente di punk, noise e hardcore, arricchito da proiezioni di immagini prodotte in live; Scarlet Tummers e Atta Nasser del collettivo teatrale STAN si incontrano sul palco, in un confronto con sé stessi, con il pubblico e la loro Gerusalemme, dove vita e conflitto, giusto e sbagliato convergono.

Mra7ba (mrhba)* di Soukaina Abrour è un lavoro ambientato in uno scenario post-umano decadente che trae la sua ispirazione da Al-Halqa, un’arte narrativa tradizionale originaria del mondo arabo: una fabulazione speculativa dove il pubblico si scontra con l’aspettativa e la delusione dell’assenza. La performance di Elisa Zuppini esplora logiche spaziali e temporali delle realtà geologiche e tecnologiche, immaginandole come tettoniche in costante movimento e collisione: come queste realtà diventano spazi della mente? Le Cannibale, storica clubnight, e FAROUT, incrociano le rotte per un evento speciale tra elettronica ed arte con l’attesissimo live del musicista berlinese Parra For Cuva e il djset di Tamati. It’s a Secret di Kaleider propone uno speciale telefono senza fili, una catena di racconti verbali uno a uno. La tentazione sarà voler sapere come è cambiata la storia attraverso i passaggi tra finzione e verità, memoria e invenzione: ma è sempre possibile saperlo?