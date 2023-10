“Viva la Guerra” di Andrea Bizzarri – compagnia Readarto di Roma: uno spettacolo

incisivo, una sfida alle convenzioni, venerdì 6 – sabato 7 ottobre – ore 21.00 al

Teatro San Paolo di Rivoli(To)

La compagnia Readarto di Roma presenta venerdì 6 e sabato 7 ottobre al teatro

San Paolo di Rivoli in via Berton 1 un’affascinante produzione diretta dal

talentuoso Andrea Bizzarri. Lo spettacolo promette di catturare l’attenzione del

pubblico con la sua prospettiva provocatoria sulla guerra, la società e l’umanità

stessa. “Viva la Guerra” è un’opera da palcoscenico avvincente e di conseguenza

incisiva. Sfida le convenzioni e affronta temi universali con una prospettiva

audace. La produzione prende vita attraverso una combinazione di recitazione di

buon livello, scenografie originali e musica adattata alla storia che si racconta.

L’opera esplora le varie complessità del secondo conflitto mondiale, mettendo in

discussione le ragioni che portano all’escalation dei conflitti, i costi umani e sociali,

tutte le conseguenze a breve e a lungo termine. 1944. Quattro giovani partigiani

devono far saltare un treno tedesco carico di armi e munizioni. Il gruppo è unito,

ma è giovane. La convinzione rischia di traballare, complice anche la presenza di

una donna bella e attraente.

Una commedia per rivivere l’ultima guerra con la freschezza goliardica e

disimpegnata della giovinezza.

Attraverso una serie di monologhi e dialoghi, il pubblico sarà portato a riflettere

sulle dinamiche della guerra e sull’eterna ricerca della pace. “Con la piece “Viva la

Guerra” vogliamo sfidare il pubblico a confrontarsi con delle realtà spesso

scomode nei periodi bellici. Il teatro ha il potere di mettere in scena storie che

possono cambiare il nostro modo di pensare. Lo spettacolo cerca di fare proprio

questo. Siamo grati per il sostegno di tutti i teatri e del pubblico che ha reso

possibile portare lo spettacolo sul palco. Confidiamo molto che “Viva la Guerra”

possa avvicinare le persone alle sfide complesse del nostro mondo.” La compagnia

Redarto di Roma è conosciuta per la sua capacità di portare in scena produzioni che

affrontano temi importanti con creatività e maestria. “Viva la Guerra” è un’aggiunta

straordinaria al loro repertorio e promette di essere una delle produzioni più

significative della stagione teatrale.

PREZZI BIGLIETTO: intero: € 18

Biglietto ridotto: € 16 (over 65, under 18) Biglietto multiplo: € 85 (sei (6)

ingressi a scalare) Omaggio: (under 10) INFO E PRENOTAZIONI:

3472211204 rivoliateatro@libero.it

Staff Comunicazione Campotheatro

eventistampa@gmail.com

3334309709