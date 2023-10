Cinema Politeama – Padova

ASTEROID CITY Regista: Wes Anderson

Genere: Commedia

Durata: 105 min Asteroid City, film diretto da Wes Anderson, è ambientato intorno al 1955 in un’immaginaria e remota cittadina americana desertica, nota come Asteroid City, dove si svolge un convegno di astronomia, noto come Junior Stargazer. La convention attira moltissimi studenti con i rispettivi genitori, che giungono da ogni punto del paese per prendere parte alla competizione accademica che si tiene durante lo Junior Stargazer. È qui che diverse vite si incontrano e si sovrappongono in modi del tutto inaspettati.

Quando i visitatori di Asteroid City hanno un incontro molto ravvicinato, l’esercito americano decide di intervenire, costringendo tutti i testimoni a una quarantena nella cittadina. Mentre sono costretti a restare nei loro appartamenti, vediamo questa serie di personaggi intenti a discutere di diversi argomenti: c’è chi progetta di fuggire di nascosto, chi cerca di tornare alla realtà, nonostante la visita aliena, e chi, dopo aver compreso che non siamo soli nell’universo, inizia a riflettere sulle credenze religiose e le teorie esistenziali. ORARI PROGRAMMAZIONE giovedì 05 ottobre, 21.00

PROIEZIONE IN LINGUA ORIGINALE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO – BIGLIETTO UNICO € 5,00 venerdì 06 ottobre, ore 21.00

sabato 07 ottobre, ore 21.00

domenica 08 ottobre, ore 21.00