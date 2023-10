Astra Cinema – Firenze

Middle East Now! La 14ª edizione del festival

dedicato al Medio Oriente contemporaneo. Dal 10 al 15 ottobre si terrà a Firenze la 14^ edizione di Middle East Now, il festival di cinema, arte e cultura dedicato al Medio Oriente contemporaneo. Come sempre il festival coinvolgerà vari spazi cittadini (Cinema La Compagnia e Museo del Novecento) e, l’11 e il 15 ottobre, sarà per la prima volta anche al cinema Astra, con ospiti, incontri e film in anteprima. Permanent Transitions è il tema di questa edizione. Viviamo in un continuo stato di cambiamento, che presenta al tempo stesso opportunità e dilemmi: il festival invita a riflettere sui progressi e sulle sfide che derivano dal cambiamento. I film e gli eventi in programma vogliono incoraggiare l’introspezione, fornire agli spettatori uno spazio per reinventare un futuro condiviso. Gli appuntamenti con il festival all’Astra: mercoledì 11 ottobre alle 18.30 la replica del film d’apertura Gaza Weekend, commedia irriverente dell’acclamato regista palestinese Basil Khalil. Alla proiezione saranno presenti l’attrice protagonista Mouna Hawa e il co-sceneggiatore Daniel Ka-Chun Chan. A seguire, alle 21.00, sarà la volta dell’anteprima italiana del thriller politico In The Blind Spot, alla presenza della regista curdo-tedesca Ayşe Polat. Domenica 15 ottobre alle 16.00, in programma uno dei titoli della selezione del Festival di Berlino, Miguel’s War di Eliane Raheb, vincitore del Teddy Award. Tra documentario, animazione e materiali d’archivio il film racconta l’incredibile biografia di Miguel, un uomo gay libanese che torna nel suo paese d’origine per riflettere sulla sua esperienza di infanzia queer durante la guerra civile. Alla proiezione sarà presente la regista Eliane Raheb. Info: www.middleastnow.it Prevendita biglietti per il cinema ASTRA>>> Prevendita abbonamenti e biglietti presso il Cinema La Compagnia e acquisto online su:www.cinemalacompagnia.it >>> – (**Per accedere alle proiezioni con l’abbonamento è necessario ritirare in cassa il biglietto di ciascuno spettacolo**). SCARICA IL PROGRAMMA IN PDF >> PROGRAMMA FESTIVAL

A GAZA WEEKEND Mercoledì 11 ottobre ore 18.30 – Cinema Astra Replica del film d’apertura – conversazione con l’attrice protagonista Mouna Hawa e il co-sceneggiatore Daniel Ka-Chun Chan. A GAZA WEEKEND di Basil Khalil (Palestina, Regno Unito, 2022, 90′) v.o. arabo – sottotitoli: inglese, italiano Commedia irriverente dell’acclamato regista Basil Khalil (candidato agli Oscar per il corto Ave Maria), racconta le vicende di un maldestro giornalista britannico e di sua moglie, un’israeliana nevrotica, che quando un virus si diffonde rapidamente in Israele causando una pandemia e bloccando tutti gli spostamenti via terra e via mare, sono costretti a tentare la fuga a Gaza, “il posto più sicuro del mondo” in cui rifugiarsi. Per farlo si affidano a due venditori ambulanti palestinesi che gli promettono una via d’uscita in cambio del denaro tanto necessario. Un’esilarante avventura comica di confronto-scontro culturale, in cui la coppia tenta disperatamente il tutto per tutto per tornare a casa. Film al debutto al festival di Toronto dove ha vinto il premio FIPRESCI della stampa internazionale.

IN THE BLIND SPOT Mercoledì 11 ottobre ore 21.00 – Cinema Astra Anteprima italiana con la partecipazione della regista Ayse Polat. IN THE BLIND SPOT di Ayse Polat (Germania, Turchia, 2023, 118’). Nel nord-est della Turchia, una troupe cinematografica tedesca gira un documentario su un’anziana donna, che mette in scena un rituale per mantenere viva la memoria del figlio rapito tanti anni prima. Strani incidenti mettono presto in ombra anche le riprese: accanto all’interprete Leyla e direttamente davanti alla telecamera c’è la piccola figlia del vicino, Melek, con il suo bel vestito viola e uno sguardo misterioso. Suo padre Zafer lavora per un’organizzazione segreta, ed è diviso tra la lealtà verso i suoi datori di lavoro e la paura per il bene della sua famiglia. Quando la bambina sembra essere perseguitata da una forza misteriosa, suo padre Zafer lancia l’allarme. Un thriller politico concepito magistralmente e un enigma cinematografico intelligente e complesso, incentrato sulle strategie di sinistre organizzazioni e sulla logica della paranoia. Il punto cieco – In The Blind Spot – rappresenta infatti il trauma transgenerazionale del popolo curdo, messo in scena alla perfezione dalla regista curdo-tedesca Ayse Polat.

MIGUEL’S WAR Domenica 15 ottobre ore 16.00 – Cinema Astra *Selezione Berlinale Panorama*

Evento speciale alla presenza della regista Eliane Raheb, con la partecipazione di Batholomew Sammut, programme manager di Berlinale Panorama. MIGUEL’S WAR di Eliane Raheb (Libano, Germania, Francia, 2021, 128’) v.o. arabo – sott. ita. In questo film vincitore del Teddy Award alla Berlinale, Miguel, uomo gay libanese, torna nel suo paese d’origine dopo 37 anni per riflettere sulla sua esperienza di infanzia queer durante la guerra civile. Nato nel 1963 da un padre libanese conservatore e cattolico e da una madre autoritaria, figlio di una ricca famiglia siriana, dopo aver lasciato il paese per i conflitti civili, e quelle legati alla sua identità religiosa e sessuale, e aver vissuto come gay dichiarato in Spagna, Miguel torna per affrontare le relazioni che lo hanno plasmato come figlio, amante e soldato. La regista Eliane Raheb utilizza un approccio misto, per decostruire la forma del documentario ed estrarre la verità dal suo narratore protagonista. Nel ricreare, elaborare e illuminare il passato, Miguel’s War raggiunge una nuova e monumentale forma di narrazione.