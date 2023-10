Roma Film Music festival, I Pirati dei Caraibi suonano dal vivo per la prima volta in Italia

Jack Sparrow e la sua ciurma all’arrembaggio per la prima volta in Italia come non li avete mai visti.

È l’ultimo appuntamento di Roma Film Music Festival, il primo evento internazionale in Italia dedicato alle colonne sonore e ai loro protagonisti che ha aperto la manifestazione con “Bugs Bunny at the Symphony”.

“La Maledizione della Prima Luna – In concerto” torna venti anni dopo venerdì 6 ottobre (ore 20,30) e sabato 7 ottobre (due repliche alle 15 e alle 20,30) all’Auditorium della Conciliazione di Roma per festeggiare il centenario della Disney, fondata dal leggendario Walt proprio nel 1923.

Sul grande schermo, ecco il film in alta definizione e sul palco l’Orchestra Italiana del Cinema, oltre 80 elementi che eseguiranno dal vivo e in perfetto sincrono con le immagini la colonna sonora del film. Li dirige il Maestro Ludwig Wicki, autentica autorità del genere.

“Pirati dei Caraibi – La maledizione della Prima Luna” è il film campione di incassi che ha rivoluzionato il genere piratesco, per l’innovazione della storia e la travolgente colonna sonora composta da Klaus Badelt, curata nei capitoli successivi da Hans Zimmer.

Guidato dalla direzione artistica di Marco Patrignani, Roma Film Music Festival è ideato e prodotto dai Forum Studios, e realizzato con il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con gli auspici della Presidenza della Commissione Cultura della Camera dei deputati; il patrocinio di: Comune di Roma Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda; Nuovo Imaie e Anec; con la collaborazione di ACMF (Associazione Compositori Musica per Film). Main Sponsor del Festival è Unipol Gruppo. Media partner: RDS, Mobility partner: Mooney Go; Hospitality partner: Radisson Roma; Web Partner: Tech Style; Official Wine: Castello di Corbara.

SCARICA LA CARTELLA STAMPA CON LE FOTO

Pirati dei Caraibi – La Maledizione della Prima Luna

Auditorium Conciliazione – Via della Conciliazione, 4

Venerdì 6 Ottobre, ore 20:30 – Sabato 7 Ottobre, ore 15 e ore 20:30

Durata: 2 ore e 23 minuti circa

Acquista il biglietto: https://www.ticketone.it/artist/pirati-caraibi-concert/

ROMA FILM MUSIC FESTIVAL

Info

https://romafmf.com/

info@romafmf.com; boxoffice@romafmf.com