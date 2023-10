Cittadella dei Balocchi da record: oltre 15.000 presenze

La magia ha pervaso le mura medievali di Cittadella questo weekend, confermando ancora una volta il successo della “Cittadella dei Balocchi“, con un risultato ben oltre le aspettative: 15.000 visitatori affascinati dal cuore incantato del borgo. Di questi, oltre 5000 provenienti da fuori provincia e addirittura oltre 2000 addirittura da fuori regione, a conferma della vocazione del festival che vuole diventare un punto di riferimento italiano per le attività per bambini e famiglie.

«Abbiamo creduto fin dall’inizio in questa iniziativa. – commenta Luca Pierobon, Sindaco del Comune di Cittadella, esprimendo il suo orgoglio per il successo dell’evento – Vedere tante persone, sia nostri concittadini sia provenienti da fuori provincia e regione, godere del nostro patrimonio storico e delle attività proposte è stata una grande soddisfazione. Il successo di questa iniziativa ci spinge e continuare ad investire su attività importanti, che vadano a qualificare ulteriormente quella che è l’offerta culturale che come Comune stiamo portando avanti in questi anni»

In diciotto ore, tanto è durata “La città dei Balocchi”, tutte le proposte hanno registrato il tutto esaurito ad ogni turno, riflettendo l’entusiasmo con cui l’iniziativa è stata accolta. Un ricco programma, con oltre venti attività diverse: laboratori, giochi e spettacoli teatrali, pensati appositamente i piccoli, ma anche per gli adulti, che hanno avuto modo di rivivere la meraviglia della propria infanzia, in un momento di condivisione familiare all’insegna di momenti di qualità indimenticabili.

«Questo evento ha non solo arricchito culturalmente la nostra città, ma ha dato un impulso significativo al nostro tessuto commerciale. – prosegue Filippo de Rossi, Assessore al Commercio e Attività Produttive di Cittadella – Grande affluenza di pubblico e positivo il ritorno di immagine per la città. Venire a Cittadella per vivere un’esperienza è una strategia vincente per il turismo. Un investimento per il futuro»

Un altro punto di forza è stato il nuovo team di Febo Teatro, sessanta collaboratori tra staff organizzativo e artistico. Una squadra, completamente rinnovata, che ha dimostrato una notevole forza e coesione, organizzando un evento di tale portata con maestria ed efficacia.

«Siamo incredibilmente grati e soddisfatti della risposta del pubblico .– conclude Nicola Perin, Direttore Artistico di Febo Teatro – I visitatori ci hanno trasmesso entusiasmo e gratitudine per aver creato un ambiente così magico e coinvolgente. La vista dei 150 ombrelli sospesi, le attività, gli spettacoli, tutto ha funzionato alla perfezione grazie al duro lavoro di tutto il nostro team e al calore del nostro pubblico. I feedback dei visitatori sono stati unanimi: eccellenza organizzativa e un’atmosfera magica che solo un evento come la “Cittadella dei Balocchi” può offrire. Non vediamo l’ora di accogliervi nuovamente nel prossimo evento».

La terza edizione della “Cittadella dei Balocchi”, è stata organizzata da Febo Teatro con il contributo e il patrocinio del Comune di Cittadella, della Regione Veneto e del Ministero della Cultura.

