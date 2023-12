Al Teatro Bianconi la grande bellezza delle canzoni Lucio Dalla con

Andrea Perozzi.

Il canta stelle Andrea Perozzi torna al Bianconi con un spettacolo costruito attorno alle indimenticabili canzoni del poeta bolognese.

La Stagione del Teatro Bianconi prosegue con un appuntamento imperdibile

per chi ama Lucio Dalla e le sue immortali canzoni. Domenica 10 dicembre alle ore 17.00 plana sullo storico palcoscenico viterbese il cantastelle, titolo di un suo fortunatissimo spettacolo teatrale già ospitato nella cornice del teatro Bianconi, Andrea Perozzi con il suo ultimo spettacolo SE IO FOSSI UN ANGELO di Elisabetta Tulli con la regia di Regia Alessandro Salvatori “Se io fossi un angelo” è la storia di Domenico Sputo, nome usato come pseudonimo da Lucio Dalla in diverse occasioni. Nella storia Domenico è un geometra, musicista e molto altro ancora: un uomo buffo, timido e dalla grande umanità, che aspetta in casa l’arrivo di un gruppo di amici per passare una serata insieme. L’attesa è

inspiegabilmente lunga e si trasforma in un pretesto per raccontarsi: affacciato alla finestra osserva, ricorda e giudica passanti e vicini di casa, mentre in sottofondo le più belle canzoni di Lucio Dalla, suonate e cantate al pianoforte da Andrea Perrozzi, colorano la storia (Se io fossi un angelo, Anna e Marco, Attenti al lupo, Felicità, 4 marzo 1943, Piazza Grande…). Un modo estremamente affascinante di raccontare, un modo in cui le storie scivolano nell’interpretazione delle canzoni scelte nel vasto repertorio di Lucio Dalla e viceversa.

Atto unico brillante, nato dalla penna di Elisabetta Tulli, inserisce Andrea Perrozzi nella cornice più giusta per le sue corde istrioniche e musicali. Un attore, un pianoforte e le canzoni eterne di Lucio. Ne esce una serata piacevolissima in cui interpretazione, regia e scrittura si fondono attorno ad un denominatore comune le canzoni di Lucio Dalla, capolavori che tutti conosciamo e che fanno parte della storia musicale del nostro paese. Lucio Dalla non è stato un semplice cantautore, è stato un poeta che ha saputo mettere in musica delle storie profonde, divertenti, a volte dure ma con una sensibilità fuori del normale.

Andrea Perozzi ha calcato il palcoscenico del Sistina (nel 2010 e nel 2013 è stato il Serenante per “Rugantino” interpretato da Enrico Brignano ed è volato anche a Broadway!) e quello di arene quali il Palalottomatica (ha aperto lo show di Fiorello nel 2014) e l’Auditorium Parco della Musica di Roma, dove è stato in tour con Brignano,

che ha affiancato anche in televisione con “Un’ora sola vi vorrei”.

Per informazioni e prenotazioni, anche per tutti gli altri appuntamenti della Stagione Junior, basta visitare la pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it oppure telefonare al 340.1045098