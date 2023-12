Fondazione Musica per Roma, gli eventi dall’8 al 17 dicembre

Al via la nuova settimana ricca di aventi della Fondazione Musica per Roma: ecco gli appuntamenti in programma dall’8 al 17 dicembre all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz.

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Venerdì 8 dicembre ore 18

Sabato 9 dicembre ore 21

Natalè Auditorium

Sala Petrassi

Massimo Venturiello

Il signor Puntila e il suo servo Matti

Biglietto 15 euro

Venerdì 8 dicembre 23

Natalè Auditorium

Sala Sinopoli ore 21

Enrico Nigiotti

Biglietto da 39 euro

Mercoledì 13 dicembre 23

Natalè Auditorium

Teatro Studio Borgna ore 19

Dialoghi sul diritto – Silvia Salis

Lavoro, donne, inclusione

Biglietto 5 euro

Dal 13 al 17 dicembre

Città in Scena

Festival della Rigenerazione Urbana

Auditorium Parco della Musica

Vari spazi

Mercoledì 13 dicembre 23

Sala Petrassi ore 21

Città in Scena

Festival della Rigenerazione Urbana

Domenico Iannacone

Che ci faccio qui – in scena

Biglietto 15 euro

Venerdì 15 dicembre 23

Lezioni di Rock

Le città (Chicago, New York, San Francisco)

Sala Petrassi ore 21

Biglietti 10 euro

Domenica 17 dicembre

Lezioni di Storia

Giusto Traina

Roma e l’Oriente

Sala Sinopoli ore 11

Biglietti 14 euro

CASA DEL JAZZ

Venerdì 8 dicembre 23

Casa del Jazz ore 10

Una Striscia di Terra feconda

Cristiano Arcelli

The winner is: Marcovaldo

Venerdì 8 dicembre 23

Casa del Jazz ore 21

Una Striscia di Terra feconda

Zoe Pia, Cettina Donato

Sabato 9 dicembre 23

Casa del Jazz ore 18

Una Striscia di Terra feconda

Juliette Meyer, Fanny Lasfargues

Sabato 9 dicembre 23

Casa del Jazz ore 21

Una Striscia di Terra feconda

Javier Girotto, Jean Pierre Como

Domenica 10 dicembre 23

Casa del Jazz ore 11

Lezioni di jazz

A cura di Stefano Zenni

La filosofia musicale di John Coltrane

Biglietto 5 euro

Domenica 10 dicembre 23

Casa del Jazz ore 18

Una Striscia di Terra feconda

Yoann Loustalot Trio

Domenica 10 dicembre 23

Casa del Jazz ore 21

Una Striscia di Terra feconda

Cinque, Sclavis, Drago, Damiani

Lunedì 11 dicembre 23

Casa del Jazz ore 21

Otto Passi avanti

ciclo di incontri a cura di Marcello Piras

James P. Johnson

Biglietto 5 euro

Venerdì 15 dicembre

Take Five

Presentazione libro

“Time in Jazz”

Bibliomediateca ore 17

Ingresso libero

Venerdì 15 dicembre

Take Five

Alessandro Lanzoni e Francesco Dillon

Sala Concerti ore 18

Biglietti 10 euro

Venerdì 15 dicembre

Take Five

Piano Island #02

Sala Concerti ore 19.30

Biglietti 10 euro

Venerdì 15 dicembre

Take Five

Camilla Battaglia

Sala Concerti ore 21

Biglietti 10 euro

Sabato 16 dicembre

Take Five

She’s Analog + Adele Altro

Sala Concerti ore 18

Biglietti 10 euro

Sabato 16 dicembre

Take Five

Simone Graziano + Clap! Clap!

Sala Concerti ore 19.30

Biglietti 10 euro

Sabato 16 dicembre

Take Five

Me’ta Quartet Reloaded

Sala Concerti ore 21.30

Biglietti 10 euro

Domenica 17 dicembre

Take Five

Proiezione documentario

“Take 5”

Bibliomediateca ore 11

Ingresso libero

Domenica 17 dicembre

Take Five

ONJGT diretta da Paolo Damiani

Sala Concerti ore 11

Biglietti 10 euro

Domenica 17 dicembre

Take Five

Christian Mascetta Trio

Sala Concerti ore 17

Biglietti 10 euro

Domenica 17 dicembre

Take Five

Claudio Filippini

Sala Concerti ore 19

Biglietti 10 euro

Domenica 17 dicembre

Take Five

TUN

Sala Concerti ore 21

Biglietti 10 euro