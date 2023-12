Stagione Concertistica Aretina 2023/2024

Il 23 dicembre primo appuntamento con il tradizionale concerto di Natale al Teatro Petrarca

Dopo il successo della scorsa edizione, torna la Stagione Concertistica Aretina promossa dalla Fondazione Guido d’Arezzo, il Comune di Arezzo per la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon. Grandi appuntamenti imperdibili anche per la stagione 2023/2024 con una serie di concerti di altissimo pregio.

“Grandi orchestre, musicisti di fama internazionale, bel canto e l’eccellenza della danza. La terza edizione della Stagione Concertistica Aretina propone un programma plurimo di altissimo livello in grado di soddisfare al meglio le esigenze di un pubblico raffinato come quello aretino. In questi anni la città ha dimostrato di riconoscere e apprezzare la straordinaria qualità degli artisti che si sono alternati sul palcoscenico del Teatro Petrarca oltre che esibirsi in quella che oggi è la Caurum Hall, ovvero l’Auditorium Guido d’Arezzo, che ospiterà il concerto dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Sono certo che anche questa edizione della SCA otterrà il successo che merita”, ha commentato il sindaco e presidente della Fondazione Guido d’Arezzo Alessandro Ghinelli.

“Siamo molto entusiasti di presentare la nuova edizione della Stagione Concertistica Aretina 2023/2024 – dichiara il direttore artistico Giovanni Andrea Zanon – che anche quest’anno porterà ad Arezzo artisti eccezionali e programmi musicali meravigliosi. Tutti i concerti sono stati ideati appositamente per la nostra città e sono stati pensati per proporre al pubblico aretino una vasta offerta artistica: dalla musica sinfonica alla musica cameristica, dal repertorio lirico ad un Gala di danza.

L’obiettivo che ci siamo posti all’inizio del nostro percorso, ovvero di proporre Arezzo come città della musica a livello internazionale, si sta consolidando sempre di più e anche per quest’anno la linea guida della stagione concertistica rimane invariata: portare ad Arezzo l’Eccellenza.

Gli artisti che calcheranno il palcoscenico aretino sono riconosciuti a livello mondiale per il loro valore artistico ed è per noi una soddisfazione poterli proporre al nostro pubblico. Sono sicuro che anche questa edizione riscontrerà un grande successo e che il nostro teatro si confermerà un palcoscenico prestigioso e di rilievo a livello nazionale!”

Calendario:

23 dicembre 2023 ore 19 (Teatro Petrarca)

Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, con Alessandro Taverna al pianoforte

27 gennaio 2024 ore 19.00 ( Auditorium Guido D’Arezzo Caurum Hall)

Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta dal Maestro Ion Marin

17 febbraio 2024 ore 20,30 (Teatro Petrarca)

Galà di danza- Le stelle della danza al Petrarca

Coreografia: Valentino Zucchetti

Protagonisti della serata i primi ballerini del Royal Ballet di Londra, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro dell’Opera di Roma e del Teatro San Carlo di Napoli

2 marzo 2024 ore 19,00 (Teatro Petrarca)

Grandi voci al Petrarca con il tenore Vittorio Grigolo

26 marzo 2024 ore 20,30 (Teatro Petrarca)

Grandi pianisti al Petrarca con Grigory Sokolov

2 maggio 2024 ore 20,30 ( Teatro Petrarca)

Orchestra Regionale Toscana, Coro della Fondazione Guido d’Arezzo, diretti dal Maestro Donato Renzetti

PREZZI BIGLIETTI:

Platea Petrarca e 1° settore auditorium

Concerto del 2 marzio 2024 – “Grandi voci al Petrarca” con il tenore Vittorio Grigolo

50 euro intero

40 euro ridotto

Tutti gli altri concerti

15 euro intero

12 euro ridotto

Palchi Petrarca e 2° settore auditorium

Concerto del 2 marzio 2024 – “Grandi voci al Petrarca” con il tenore Vittorio Grigolo

40 euro intero

30 euro ridotto

Tutti gli altri concerti

10 euro intero

7 euro ridotto

PREZZI ABBONAMENTI (escluso concerto di Natale)

70 euro platea e 1° settore Auditorium

40 euro palchi Petrarca e 2° settore Auditorium

PREVENDITA BIGLIETTI dal 23 dicembre

Teatro Petrarca

mercoledì orario 17.30 – 19.30

Via Guido Monaco, 12 – Arezzo

tel. 0575 1739608 (nei giorni e orari di apertura)

Circuito punti vendita Discover Arezzo

Prevendita ONLINE: discoverarezzo.ticka. it

VENDITA BIGLIETTI

Teatro Petrarca

il giorno dello spettacolo per gli spettacoli alle ore 19,00: orario 12 -14, 16 – 19

il giorno dello spettacolo per gli spettacoli alle ore 20,30: orario 12 -14, 18 – 20.