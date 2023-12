SUBLUNARE È IL PRIMO ALBUM DI CANCE

ASCOLTA L’ALBUM: https://bfan.link/sublunare

“Sublunare” è il mondo che si trova “sotto alla Luna”, il mondo corruttibile, imperfetto, finito. Si contrappone al mondo astrale che, a partire dalla Luna salendo fino ai limiti dell’universo, è regolato da leggi permanenti e immutabili.

“In ‘Sublunare’ parlo di ciò che l’amore, sentimento etereo e spirituale, diventa quando cade sulla terra e si adatta agli uomini, ai sublunari appunto. In questo disco racconto storie di chi ha subito l’amore mercificato, privato della sua spiritualità, ma anche di chi ha vissuto quello romantico, puro, che non chiede nulla in cambio. L’amore ‘sublunare’ è però ben lontano da quello cortese delle poesie che continuano a farci sognare; è un sentimento terreno, complicato e doloroso, fatto di risate, lacrime, sorrisi, abbracci, baci, che rappresenta la parte più vera e sublime delle nostre esistenze e va vissuto. L’amore continua ad esistere e – per quanto raro – è oggi più libero e aperto”. – Cance.

TRACKLIST

Mesopotamia Dolce Venere Arriva lui Massimo Non posso salvarti Boom Boom L’amore cambia forma L’arrotino (Non ho bisogno di te) feat. Dinastia

CREDITS

Testi e Musiche di Cance

Giulia Cancedda (Cance): voce, chitarre acustiche

Joe Santelli: chitarre, piano, basso, synth e programming

Dinastia: voce (8)

Frè: voce dell’arrotino (8)

Beeceeprod: beatmaker (8)

Arrangiamenti: Cance e Joe Santelli

Produzione artistica: Joe Santelli

Registrato e mixato c/o: Officine 33 Giri – Cosenza

(Brani 3,6,7,8 Testi di Cance e Musumeci – brani 1,2,3,8 Musiche di Cance e Joe Santelli)

Art direction: Luis Turetti

Foto: Kristel Pisani Massamormile

Styling: Jonas Clothing (Oufit in Jersey con inserti di filo argentato handmade)

Make Up and Hair Stylist: Stella Izzo

Label: Officine 33 Giri/Musa Factory

Executive producer: Marco Verteramo per Officine 33 Giri

Distribuzione: Believe

Supervisione progetto: Gennaro de Rosa

Ufficio Stampa: Seitutto Press

Realizzato con il contributo di NUOVO IMAIE – Nuove produzioni discografiche 2022 – 2023

CHI È CANCE?

“Sono Cance, diminutivo del mio cognome orgogliosamente sardo, con il sangue calabro di mamma e cresciuta ai piedi della Superba. Inevitabilmente irrequieta come il mare, faccio vibrare i miei troppi pensieri su sei corde. Mi innamoro di ogni forma di bellezza, adoro l’eleganza ma a un tacco dodici preferisco tredici tacchetti”.

Giulia Cancedda, in arte Cance, è una cantautrice pop dal respiro R&B. Diplomatasi in Canto Jazz, nel 2016 lascia il suo Paese per avventurarsi a Londra, dove vive per due anni, consegue un Master in Popular Music Performance e riesce a conquistarsi un posto tra i finalisti di “GIGS”, la più grande competizione di artisti di strada che si tiene ogni anno in Inghilterra.

Cance tratta nelle sue canzoni anche tematiche sociali e civili, utilizzando l’arma della leggerezza, che non è superficialità. Con il primo singolo “Conosci?” vince nel 2019 il Premio UNDER 35 “La Musica Può” di “Musica Contro le Mafie 10^ ed.”.

A Giugno 2020 pubblica “Sakura”, brano finalista al Premio Lunezia e contenuto nell’EP “Orablu”.

Il 2021 inizia invece con il singolo “Basta che se ne parli”, scritto, prodotto e arrangiato durante “Sound BoCS”, la prima residenza artistica a sfondo civile mai realizzata in Europa da Musica Contro le Mafie.

Nel 2022 pubblica con la label Musa Factory i brani “Tu che sai tutto (Shallala) e “Mosca Bianca” .

“Dolce Venere” è il singolo che anticipa il suo nuovo album, in uscita a Dicembre 2023.

Cance è anche ideatrice e direttrice artistica del “Lavagna Busking Contest”, l’unico contest attivo in Italia per musicisti di strada, e coaching coordinator del premio nazionale musicale “Music for Change”.