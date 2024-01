Ente Teatro Cronaca

Inizia il nuovo anno a teatro! Tra una lista di buoni propositi e l’altra, abbiamo preparato un calendario fitto di appuntamenti da non perdere per iniziare al meglio il nuovo anno. Sesto potere dal 10 al 21 gennaio

Teatro Ambra Jovinelli · Roma dal 25 al 28 gennaio

Teatro Nuovo · Napoli Continua il successo di Sesto potere, lo spettacolo di Davide Sacco con Francesco Montanari e Cristiano Caccamo sull’oscuro potere delle fake news. In scena a Roma dal 10 al 21 gennaio, farà poi tappa al Teatro Nuovo di Napoli dal 25 gennaio. Scopri di più Tutte le notti di un giorno 20 e 21 gennaio

Teatro Nuovo · Napoli Dopo il debutto al Campania Teatro Festival, il 20 e il 21 gennaio torna in scena, al Teatro Nuovo di Napoli, Tutte le notti di un giorno di Alberto Conejero. Una intima e commovente storia d’amore interpretata da Marina Sorrenti e Claudio Di Palma, diretti da Manuel Di Martino. Scopri di più Il vedovo allegro fino al 21 gennaio

Teatro Sala Umberto · Roma Un’ondata di risate e applausi sta invadendo i teatri di tutta Italia: è l’effetto del nuovo spettacolo di Carlo Buccirosso, Il vedovo allegro. In scena al Teatro Sala Umberto di Roma fino al 21 gennaio e poi in tante altre regioni italiane. Scopri di più Prossimamente ‘Na Santarella dal 2 all’11 febbraio

Teatro Augusteo · Napoli Il Teatro di Eduardo Scarpetta continua a incantare. Debutta in prima assoluta, in un atteso adattamento di Claudio Di Palma, ‘Na Santarella con Massimo De Matteo. Nannina Fiorelli e i suoi strepitosi compagni d’avventura ci aspettano dal 2 febbraio al Teatro Augusteo di Napoli. Scopri di più