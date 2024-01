TRA GLI ARTISTI PIU’ ASCOLTATI IN TUTTO IL MONDO,

AUTORE DI BRANI CERTIFICATI ORO, PLATINO E MULTI-PLATINO,

HA RECENTEMENTE RICEVUTO LA PRESTIGIOSA

CERTIFICAZIONE RIAA DIAMOND SINGLE.

PER LA PRIMA VOLTA SUL PALCO DELL’ANFITEATRO DEL VITTORIALE,

JAMES ARTHUR

in concerto

MERCOLEDI’ 3 LUGLIO

Festival del Vittoriale TENER-A-MENTE

Gardone Riviera (BS), via Vittoriale, 12

apertura cancelli: ore 20.00 – inizio concerto: ore 21.15

prezzi dei biglietti:

platea: 60 Euro + prevendita

platea non numerata: 43 Euro + prevendita

gradinata (numerata e non numerata): 52 Euro + prevendita

posti in piedi: 34 Euro + prevendita

biglietti in vendita dalle ore 14 di venerdì 12 gennaio

al sito www.anfiteatrodelvittoriale.it – infoline: 340.1392446

Pluripremiato artista britannico dalla voce inconfondibile, James Arthur è pronto a pubblicare il quinto ed atteso album di studio, ‘Bitter Sweet Love‘, in arrivo il 26 gennaio su etichetta Columbia Records – Sony Music. Nato alla fine del tour negli Stati Uniti, il disco rappresenta al meglio il cantautore, con tredici nuovi brani di altissimo livello. L’album arriva a due anni di distanza da precedente ‘It’ll Make Sense In The End’, un progetto registrato a casa durante la pandemia.

Dopo esser stato sul palco in un lungo tour negli Stati Uniti, è stato proprio guardando i suoi numerosi fan, che stavano cantando i suoi successi, che James Arthur ha capito come avrebbe dovuto suonare il suo nuovo lavoro. Rientrato dalla tournée, l’artista, dopo aver incontrato diversi produttori, ha deciso di proseguire la sua collaborazione con Steve Solomon a Los Angeles, con il quale ha co-scritto la sua hit del 2016 ‘Say You Won’t Let Go‘. ‘Bitter Sweet Love‘ è un lavoro maturo e pieno di profondità, con quell’impeccabile qualità di scrittura che ha definito la carriera di James fino ad oggi.

Recentemente certificato ai Brit Billion Award, con una carriera decennale coronata di successi, James Arthur ha pubblicato quattro album che hanno scalato le vette della Top 10. Tra questi, ‘Black From Your Edge‘ del 2016 è stato certificato disco d’oro in Italia, oltre a raggiungere la #1 delle classifiche di vendita. Il singolo ‘Say You Won’t Let Go’ è diventato una super hit, con oltre 4 miliardi di streaming in tutto il mondo e 43 settimane in classifica in UK, oltre a raggiungere il primo posto in oltre dieci Paesi e ricevere lo status di multi-platino a livello globale. Last but not least, la prestigiosa certificazione di ‘Diamond Single’ (con oltre 10 milioni di copie certificate) negli Stati Uniti, rendendo James Arthur uno dei 100 destinatari di una certificazione RIAA Diamond Single nella storia della musica.

Tra le hit di James, ricordiamo inoltre ‘Impossible’ (con il quale ha vinto la nona edizione di X Factor UK nel 2012), ‘Can I Be Him‘, ‘Sun Comes Up’, ‘Naked’, ‘Empty Space’, ‘Rewrite The Stars’, ‘Falling Like The Stars’, ‘Train Wreck‘ e ‘Lasting Lover‘, tutti brani certificati platino.

Nel corso degli anni, inoltre, James ha avuto l’onore di collaborare con artisti del calibro di Anne-Marie, Sigala, Rudimental, Marshmello ed altri ancora.

Con brani che spaziano dal pop al soul, dal rock all’ R’n’B, James Arthur ha più volte mostrato di non avere confini. Con concerti ovunque esauriti, l’artista è pronto a presentare dal vivo, e per la prima volta sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale, il nuovo album e i suoi più grandi successi per un atteso appuntamento il 3 luglio per Tener-a-mente festival.

https://www. jamesarthurofficial.com/home/

credits: Antonio Martella

A pochi mesi dal successo della dodicesima edizione – che si è chiusa con quasi 27.000 spettatori, 10 spettacoli tutti esauriti e un indice medio di riempimento del 100% – il Festival dell’Anfiteatro del Vittoriale è pronto a tornare per la tredicesima edizione di Tener-a-mente, la rassegna, nei mesi estivi, ospita nella suggestiva location dannunziana artisti internazionali e grandi cantautori italiani.

Tra i palchi più belli d’Italia, il festival attira ogni anno spettatori da ogni parte del mondo: nel 2023 si sono infatti registrate presenze proveniente da ben 64 Paesi al mondo, contro i 38 dell’edizione 2022. La palma del concerto più internazionale, a lungo detenuta da Hozier, va ai Kaleo, che hanno avuto pubblico da 36 nazioni (tra cui Afghanistan, Kazakhstan e Islanda), seguiti appunto dal cantautore irlandese, con spettatori da 33 Paesi tra cui Australia, Brasile, Sudan, Arabia Saudita e Kiribati, in Oceania. Terzo posto ex-equo per Jacob Collier e Nick Mason, ciascuno con pubblico da 28 nazioni tra cui Algeria, Giappone, Bahrain, Cina, Colombia, Hong Kong e Macao.

Si conferma con decisione anche la tendenza al ringiovanimento del pubblico del Festival e grande soddisfazione anche per la conferma ottenuta dall’omaggio alla poesia che, con Più Luce!, l’evento curato da Paola Veneto, ha registrato 1.381 spettatori.

Giunto alla sua tredicesima edizione, Tener-a-mente si conferma come uno tra gli appuntamenti più attesi del panorama delle rassegne estive italiane, salutato da Studio Aperto come uno dei due Festival italiani più importanti, insieme al Lucca Summer Festival, e annoverato da GQ Italia tra i cinque migliori Festival nazionali, accanto a manifestazioni storiche come Umbria Jazz e il Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Con una direzione artistica affidata dal presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri a Viola Costa (Ripens’arti), cresce l’attesa per il cartellone dell’edizione 2024 di Tener-a-mente che, come ogni estate, porterà molti tra i più grandi protagonisti della musica italiana e internazionale nel magnifico Anfiteatro del Vittoriale, completato nel 2020 secondo il progetto originario di Gabriele d’Annunzio e sontuosamente rivestito in marmo rosso di Verona.

TENER-A-MENTE FESTIVAL 2024

Anfiteatro del Vittoriale, Gardone Riviera (BS)

Via Vittoriale, 12

22 giugno

KASABIAN

23 giugno

DOGSTAR

2 luglio

GLEN HANSARD

3 luglio

JAMES ARTHUR

8 luglio

JAMES BLAKE

20 luglio

LAUFEY

26 luglio

MARCUS MILLER

29 luglio

PASSENGER

calendario in aggiornamento

biglietti in vendita al sito www.anfiteatrodelvittoriale.it

info e riservazioni telefoniche al 340.1392446,

da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 15