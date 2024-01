Debutta a Montecatini il musical cult Hairspray con Eraldo Moretto in

arte “La Cesira” e Matilde Brandi

Venerdì 26 gennaio, alle ore 21.00 al Teatro Verdi di Montecatini il nuovo

allestimento del musical di Broadway, una produzione fiorentina di

Musical Times, diretta da Denny Lanza

La data zero del nuovo Hairspray The Broadway Musical sarà al Teatro Verdi di Montecatini con 40 artisti, 350 costumi, 150 paia di scarpe, 350 oggetti scenici, 770 cambi luce, 41 cambi scena, per un viaggio coinvolgente nel cuore pulsante egli anni Sessanta.

Protagonisti di questo cult che ha collezionato 2.600 repliche a New York, 8 Tony Awards, e

l’adattamento cinematografico con Zac Efron, John Travolta, Michelle Pfeiffer e Christopher

Walken, la performer Matilde Brandi nei panni di Velma, e Eraldo Moretto in arte “La

Cesira” nel ruolo di Edna. Un connubio di talento e carisma che promette una straordinaria

performance.

Hairspray trasporta il pubblico in un'epoca di cambiamenti sociali e musicali, seguendo le avventure di Tracy Turnblad, una giovane appassionata di ballo con un sogno grande quanto il suo cuore. La trama ruota attorno alla sua audace missione di sfidare gli stereotipi e portare il ritmo travolgente della musica nella vita di tutti i giorni. Tematiche di integrazione, accettazione e celebrazione delle diversità sono al centro dello spettacolo, avvolte in una veste spettacolare di costumi sgargianti e balli scatenati.

La versione italiana prodotta da Musical Times e MTA – Musical Times Academy sarà

completamente diversa dalle precedenti produzioni. La regia, guidata da Denny Lanza e le

coreografie strizzano volutamente l'occhio alle versioni d'oltreoceano, utilizzando la danza come strumento di narrazione e non solo come accessorio. Il cast, interpretato da giovanissimi artisti e supportato da professionisti affermati del panorama artistico italiano, porta in scena freschezza e spontaneità.

La regia è affidata a Denny Lanza. Le coreografie sono curate da Giovanni Ceniccola e

Denny Lanza, la direzione musicale è di Daniele Narducci, l'adattamento delle liriche è firmato da Maria Chiara Chiti, l'adattamento testi è di Giovanni Ceniccola, le scenografie sono ideate da Valentino Riviera.

Libretto di Mark O’Donnell e Thomas Meehan, musiche di Marc Shaiman e testi di Scott

Wittman e Marc Shaiman Questa produzione è presentata in accordo con Music Theatre International. Tutti i materiali

sono autorizzati da MTI www.mtishows.co.uk

Venerdì 26 gennaio, ore 21.00

Teatro Verdi di Montecatini

Hairspray

The Broadway Musical

regia di Danny Lanza

EDNA TURNBLAD – Eraldo Moretto “La Cesira”; VELMA VON TUSSLE – Matilde Brandi; TRACY TURNBLAD – Andrea Garota

(Alternate: Cinzia Bernardi); WILBUR TURNBLAD – Simone De Rose; MOTORMOUTH – Maria Dolores Diaz (Alternate: Stephanie

Dansou); PENNY PINGLETON – Francesca Montecchi; LINK LARKIN – Rocco Di Donato; AMBER VON TUSSLE – Fjoralba Kraja;

CORNY COLLINS – Gabriele Vanni; SEAWEED – Vittorio Giorgio Ghiozzi; PRUDY PINGLETON – Simona Scrivano; DYNAMITES –

Matilde Guidotti, Henky Lanteri, Ylenia Vitale (Stephanie Dansou); LITTLE INEZ – Matilde Guidotti (Cover: Ylenia Vitale); MR. PINKY –

Paolo Segala; H. SPRITZER – Niccolò Belli (Cover: Edna); MATRONA/PROF. GINNASTICA – Carla Schneck; PRESIDE – Maurizio

Caponnetto

Viale Verdi, 45 Montecatini Terme (PT)

tel. 0572 78903 www.teatroverdimontecatini.it

biglietti da € 20,00 a € 30,00 prevendite ticketone.it