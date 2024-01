Tuttorial – il nuovo spettacolo dei mitici Oblivion – recensione

Tuttorial – il nuovo spettacolo dei mitici Oblivion

Il 2023 si è concluso con il quintetto di performer più fantasmagorico d’Italia in scena al

Teatro Duse di Bologna. Gli Oblivion hanno deliziato gli spettatori, accorsi

numerosissimi, con il loro nuovo, originale e come al solito divertentissimo spettacolo.

Tuttorial – guida contromano alla contemporaneità aggiunge un tassello cronologico

alla ricerca musicale e artistica degli Oblivion, catapultando il pubblico dai secoli storici

indagati nei precedenti spettacoli ai tempi d’oggi. Dalla transizione digitale alla transizione

musicale, s’indagano tutti i diabolici strumenti dell’informazione mediatica che ci

accompagna giorno e notte in maniera a dir poco esilarante, secondo il consolidato stile

del quintetto bolognese.

Così Galileo Galilei diventa una star di TikTok, Leonardo da Vinci si dispera perché non

riesce a diventare virale, l’assistente vocale Siri si lamenta dell’utente e prende il

sopravvento e così via. Protagonisti indiscussi di questa epoca, vediamo in scena

personaggi come l’infaticabile rider, il pavido leone da tastiera e la satira di costume che

spazia fra politica e attualità, immancabile.

Tuttorial è un vortice velocissimo fra pazzi arrangiamenti ed effetti sonori avveniristici.

Diventando l’orchestra di sé stessi Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca

Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli, instancabili, affiatati e più in forma che mai,

regalano agli spettatori due ore di spettacolo vero in cui le risate non cessano un secondo

di abbracciare il teatro intero.

Come faranno a inventarsi sempre nuove idee per stupire il pubblico in maniera così

puntuale e intelligente, seppur divertente, è un mistero. Resta solo da chiedersi quale sarà

la prossima mossa, quale altra diavoleria s’inventeranno quei cinque, fenomenali, animali

da palcoscenico.

Erika Di Bennardo