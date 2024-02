Comune di Pescia | ATP Teatri di Pistoia

s tagione teatrale 2023/24

Il tuo teatro. Emozioni in libertà



T EATRO PACINI PESCIA

(Piazza San Francesco, 9)

giovedì 29 febbraio 2024 (ore 20.45)

Fabrizio Gifuni

CON IL VOSTRO IRRIDENTE SILENZIO

Studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro

ideazione e drammaturgia di Fabrizio Gifuni

Protagonista del sesto appuntamento della Stagione 2023/24 del Teatro Pacini di Pescia, promossa dall’Amministrazione Comunale e Teatri di Pistoia e curata, per la prosa, da Saverio Barsanti. è Fabrizio Gifuni, tra gli artisti di maggior spessore e carisma della scena nazionale, impegnato a portare in scena, giovedì 29 febbraio (ore 20.45) lo spettacolo da lui ideato, CON IL VOSTRO IRRIDENTE SILENZIO. Studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro.

Dopo aver lavorato sui testi pubblici e privati di Carlo Emilio Gadda e Pier Paolo Pasolini, in due spettacoli struggenti e feroci, riannodando una lacerante antibiografia della nazione, Fabrizio Gifuni, attraverso un doloroso e ostinato lavoro di drammaturgia si confronta con lo scritto più scabro e nudo della storia d’Italia.

Aldo Moro durante la prigionia parla, ricorda, scrive, risponde, interroga, confessa, accusa, si congeda. Moltiplica le parole su carta: scrive lettere, si rivolge ai familiari, agli amici, ai colleghi di partito, ai rappresentanti delle istituzioni; annota brevi disposizioni testamentarie. E insieme compone un lungo testo politico, storico, personale – il cosiddetto memoriale – partendo dalle domande poste dai suoi carcerieri.

Le lettere e il memoriale sono le ultime parole di Moro, l’insieme delle carte scritte nei 55 giorni della sua prigionia: quelle ritrovate o, meglio, quelle fino a noi pervenute. Un fiume di parole inarrestabile che si cercò subito di arginare, silenziare, mistificare, irridere. Moro non è Moro, veniva detto. La stampa, in modo pressoché unanime, martellò l’opinione pubblica sconfessando le sue parole, mentre Moro urlava dal carcere il proprio sdegno per quest’ulteriore crudele tortura. A distanza di quarant’anni il destino di queste carte non è molto cambiato. Poche persone le hanno davvero lette, molti hanno scelto di dimenticarle.

I corpi a cui non riusciamo a dare degna sepoltura tornano però periodicamente a far sentire la propria voce. Le lettere e il memoriale sono oggi due presenze fantasmatiche, il corpo di Moro è lo spettro che ancora occupa il palcoscenico della nostra storia di ombre.

Magistrale l’interpretazione della figura dI Aldo Moro resa da Fabrizio Gifuni al cinema e in TV in “Esterno notte” di Marco Bellocchio, per la quale ha ricevuto, nel 2023, come miglior attore, il Premio Nastri d’Argento Grandi Serie, il Premio David di Donatello e il premio Vittorio Gassman – Bif&st.

Biglietti: da 8 a 22 euro. La Biglietteria del Teatro Pacini (0572495161) sarà aperta mercoledì 28 febbraio (ore 16/19) e giovedì 29 febbraio (ore 16/19 e dalle 19.45) I biglietti sono in vendita anche alla Biglietteria del Teatro Manzoni di Pistoia 0573 991609 – 27112 e online su www.bigliettoveloce.it .

Tutte le info su prezzi, prevendita e spettacoli su

https://www.teatridipistoia. it/spazi/teatro-pacini-pescia/