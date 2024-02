Viale Verdi, 45 Montecatini Terme (PT)

tel. 0572 78903 www.teatroverdimontecatini.it

Sette spose per sette fratelli il musical con Diana Del Bufalo e Baz

Doppia replica sabato 2 marzo alle ore 21.00 e domenica 3 marzo alle ore

16.00 al Teatro Verdi di Montecatini, le atmosfere western alla Tarantino, i

costumi e le scene da West End, un vero successo visto da oltre 100.000

spettatori dal suo debutto.

Il Musical che ha entusiasmato l’Italia, Sette spose per sette fratelli è uno dei titoli più amati dal pubblico del teatro musicale, tratto dal film hollywoodiano diretto da Stanley Donen (1954), ha debuttato nel Gennaio 2022, registrando il tutto esaurito nei maggiori teatri italiani e coinvolgendo oltre 100.000 spettatori. Un cast di 22 interpreti, la direzione musicale di Peppe Vessicchio e come protagonisti Diana Del Bufalo e Baz, nuovissima coppia del teatro musicale italiano, esplosivi, divertenti, vulcanici, dal talento vocale dirompente.

Fabrizio Di Fiore Entertainment con la compagnia Roma City Musical e la regia di Luciano Cannito portano in scena una divertentissima edizione di Sette spose per sette fratelli, ispirata al celebre film, con uno sguardo ai personaggi ed alle ambientazioni del mondo ironico dei western di Quentin Tarantino. Il grande impianto scenografico firmato da Italo Grassi, le luci di Alessandro Caso e i meravigliosi costumi di Silvia Aymonino sono stati progettati e creati secondo i canoni estetici e spettacolari di Broadway e del West End.

La trama. Siamo nell’Oregon del 1850, in una fattoria tra le montagne vivono i sette fratelli Pontipee: Adamo, Beniamino, Caleb, Daniele, Efraim, Filidoro e Gedeone. Adamo il fratello maggiore, si rende conto che è arrivata l’ora di trovare una moglie che si occupi della casa e della cucina. Un giorno si reca in città per vendere pelli e conosce Milly, la cameriera della locanda del villaggio. Tra i due scocca il colpo di fulmine. Adamo e Milly si sposano e partono per la fattoria. Arrivati a casa Pontipee, Milly ha la sgradita sorpresa, scopre che dovrà prendersi cura non solo del marito, ma anche dei suoi fratelli, sei rozzi montanari rissosi e refrattari all’igiene personale e alle buone maniere. Dopo una certa fatica iniziale,

Milly comincia a mettere in riga i sei ragazzi e vedendoli migliorare grazie alle sue cure, Milly comincia segretamente a progettare di unire i sei cognati con le sue amiche del paese. L’occasione propizia si presenta nel corso di una festa annuale in cui durante il ballo i sei fratelli Pontipee, puliti e ben vestiti, danno prova della loro abilità nella danza alle amiche di Milly. La festa vedrà opposte le squadre dei cittadini e dei montanari, degenerando ben presto in una violenta rissa. I cittadini, gelosi per il successo dei fratelli Pontipee con le ragazze, provocano costantemente i boscaioli fin quando non cedono. I fratelli Pontipee tornano sconsolati alla loro fattoria e Milly scopre che i sei ragazzi si sono innamorati delle sue amiche. Sanno però che i genitori delle ragazze non acconsentiranno mai alle nozze, così organizzano un rapimento, proprio come fecero i romani con il ratto delle Sabine. Una valanga impedisce ai parenti di raggiungere le rapite, così passa l'inverno. Quando padri, fratelli e ex fidanzati le raggiungono a primavera, le ragazze ormai sono a loro volta innamorate. Non resta così che un matrimonio generale.

Regia e coreografia LUCIANO CANNITO

libretto di Lawrence Kasha & David Landay

Liriche di Johnny Mercer musica di Gene de Paul

Canzoni aggiunte di Al Kasha e Joel Hirschhorn

Scene Italo Grassi

Costumi Silvia Aymonino

Luci Alessandro Caso direzione musicale Peppe Vessicchio

Con 22 interpreti (danzatori, cantanti, attori)

Biglietti da € 34,00 a € 69,00 prevendite ticketone.it