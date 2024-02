Il Maestro Diego Basso inaugura il tour 2024 dedicato ai Queen

Mercoledì 28 febbraio alle ore 21.00 il grande palcoscenico del Palazzo del Turismo di Jesolo (VE), ospiterà la prima data 2024 di “DIEGO BASSO PLAYS QUEEN” con la partecipazione del chitarrista di fama internazionale Stef Burns.

Il Maestro Diego Basso, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le Voci di Art Voice Academy, Sonia Fontana, Giuseppe Lopizzo, Claudia Ferronato, Barbara Lorenzato, Anna Danieli, Lorenzo Menegazzo, porterà in scena in un live, le iconiche musiche dei Queen arrangiate per la grande orchestra accompagnate dalla voce lirica del soprano Claudia Sasso e dalle performance soliste di Manolo Soldera.

Il “Diego Basso plays Queen Tour” 2024

Tra i brani proposti non mancheranno gli inni rock Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, le canzoni d’amore Somebody to love, These are the day of our lives, i grandi classici come The Show Must go on e I Want to Break Free e duetti come Barcelona.

«Chi non ha mai ascoltato i Queen? Se dopo trent’anni si ascolta ancora la loro musica, significa che hanno creato qualcosa di straordinario. Quella della band inglese è una musica travolgente, ricca di momenti di grande emozione. – racconta il Maestro Diego Basso – L’idea di un tributo dedicato a loro nasce da un mio incontro niente meno che con Brian May con il quale ho avuto il piacere di collaborare. Nei nostri colloqui, seppure a distanza, mi ha fatto capire che lui considerava la chitarra quasi un’estensione del violino. È questa suggestione che mi fa portare avanti questo progetto, che ormai mi appartiene e sento mio»

Special Guest Stef Burns

Evento nell’evento sarà la partecipazione in qualità di special guest di Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, con il quale il Maestro Basso ha iniziato a collaborare già nel 2019, in occasione di un tributo ai Queen insieme a Marc Martel, la voce di Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody. Nel corso della sua carriera Burns ha avuto modo di suonare con vere e proprie leggende del rock quali Alice Cooper, i Berlin, Michael Bolton, i Judas Priest e i Motorhead.

Il concerto di Jesolo sarà anche l’occasione per il pubblico di ascoltare in prima assoluta l’ouverture esclusivamente musicale, creata e firmata personalmente dal Maestro Diego Basso e dedicata ai Queen.

In prima assoluta l’overture del Maestro Diego Basso dedicata ai Queen

«Questa overture nasce dallo stretto legame che legava sia Freddie Mercury che Brian May con la musica lirica. – prosegue il Maestro Basso – Ho quindi voluto proporre un brano di otto minuti, esclusivamente sinfonico che, proprio come nell’Opera, annuncia i temi principali, che verranno poi sviluppati nel concerto con il contributo delle voci e dei solisti»

“DIEGO BASSO PLAYS QUEEN” è uno spettacolo musicale dal vivo che va oltre la semplice esecuzione, offrendo una reinterpretazione appassionante e sempre nuova dei capolavori dei Queen. Un’esperienza unica che promette di immergere il pubblico in un viaggio straordinario attraverso la maestria musicale dell’iconico gruppo britannico.

Diego Basso Plays Queen è una Produzione Icona e Ava Sound Live Music

Info biglietti

https://www.ticketone.it/artist/diego-basso/