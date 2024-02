In sua movenza è fermo – La Compagnia delle seggiole

Torna il Viaggio Teatrale alla scoperta degli spazi segreti ed inaccessibili del Teatro della Pergola di Firenze. In sua Movenza è fermo è giunto al XVIII anno di repliche, che hanno visto, negli oltre 350 appuntamenti, migliaia di fiorentini – ma non solo – varcare le porte del Teatro accolti dai protagonisti della nascita e del successo dello storico palcoscenico fiorentino: l’impresario Lanari, l’inventore Antonio Meucci, la sartina della Dusa ed altri ancora. Dieci gli appuntamenti in programma: 5 e 19 novembre 2023, 3 e 17 dicembre 2023, 7 e 21 gennaio 2024, 4 e 18 febbraio 2024, 3 e 17 marzo 2024. Per ogni data sono previsti tre viaggi con partenze alle ore 10.00, 11.00 e 12.00. Ogni viaggio ha una durata di 1 ora e 15 minuti circa. PROSSIMO APPUNTAMENTO DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024 I biglietti sono disponibili on line sulla piattaforma VivaTicket