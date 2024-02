Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi Le verdi colline dell’Africa

Presso il Teatro Carcano di Milano dal 27 febbraio al 3 marzo 2024 in scena Le verdi colline dell’Africa, scritto, diretto e interpretato da Sabina Guzzanti, in scena insieme a Giorgio Tirabassi. Uno spettacolo divertente e innovativo, pieno di spunti satirici sulla contemporaneità, che ruota intorno a un confronto sul teatro e la sua essenza. Una innovativa pièce a due che racconta il conflitto sul modo di intendere il mestiere dell’attore con un surplus comico, infrangendo le convenzioni degli spettatori, attraverso spunti satirici sulla loro vita di ogni giorno in cui il gioco del teatro si trasforma in metateatro. Un personalissimo tributo dell’autrice al testo “Insulti al pubblico” dello scrittore e drammaturgo austriaco Peter Handke. Un testo provocatorio e dissacrante che non racconta deliberatamente nulla, infatti, non c’è una storia, né una scenografia e nemmeno i personaggi. L’unica cosa che rimane è il pubblico e l’energia vitale di una delle autrici più libere e creative nel panorama italiano che prenderà di mira le abitudini e il torpore intellettuale degli spettatori, ponendoli al centro di un gioco divertente e irriverente. Questo voleva Handke, e questo ci regalerà Sabina Guzzanti. È difficile parlare de Le verdi colline dell’Africa senza rovinare la sorpresa per gli spettatori. Si può dire che di sicuro non è quello che ci si aspetta. Per interviste e accrediti stampa ufficiostampa@teatrocarcano. com