AL DUSE TIMOTHY BROCK DIRIGE L’ORCHESTRA SENZASPINE IN ‘COLLEGE’

23 e 24 marzo 2024 | ore 21 e ore 17

Teatro Duse – Bologna, via Cartoleria 42

Il 23 marzo (ore 21) e il 24 marzo (ore 17) al Teatro Duse di Bologna, il direttore e compositore americano Timothy Brock dirige l’Orchestra Senzaspine in una straordinaria première nazionale. Per l’occasione, sarà proiettato ‘College’ (1927), un classico del cinema muto diretto da B. Keaton e J.W. Horne. Ad accompagnare la pellicola la colonna sonora originale creata appositamente dal M° Brock per questi appuntamenti.

“È sempre un privilegio dirigere orchestre giovanili, perché come direttore ricevi tanto quanto dai. A ogni prova si impara qualcosa di nuovo, non importa quante volte hai diretto il brano, tutte le volte, si ottiene qualcosa in più, proprio grazie a un ascolto giovane e vivace. Sarà molto divertente lavorare con l’Orchestra Senzaspine” ha dichiarato Brock che, dal 2004 è residente a Bologna.

L’evento si svolge in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna che ha curato il recente restauro della pellicola in collaborazione con Cohen Film Collection presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata nell’ambito del Progetto Keaton; e con il prezioso contributo del Gruppo Hera.

“Siamo orgogliosi di essere main sponsor di questo evento – afferma Giuseppe Gagliano, Direttore centrale Comunicazione e Relazioni esterne del Gruppo Hera – e di tenere a battesimo la prima direzione dell’Orchestra Senzaspine da parte di un Maestro del calibro di Timothy Brock, realizzando insieme alla Fondazione Cineteca di Bologna una première dal valore internazionale. ‘College’ è un grande evento che conferma il valore dell’Orchestra sinfonica giovanile di Bologna, tra le più interessanti d’Europa. Abbiamo rinnovato e rafforzato il sostegno a questa esperienza proprio perché crediamo nel suo approccio divulgativo e nella proposta culturale innovativa, di qualità e accessibile a tutti, valori vicini all’impegno quotidiano del Gruppo Hera”.

In ‘College’, Keaton interpreta un giovane timido e goffo che, per conquistare una ragazza, decide di iscriversi appunto al college. Nella speranza di diventare uno studente atletico e brillante per sedurre l’amata, il protagonista ingaggia avventure sportive rocambolesche, fa di tutto per superare gli ex fidanzati della ragazza e arrivare finalmente al cuore di lei.

Il M° Brock è apprezzato nel panorama internazionale per la sua abilità nella rilettura delle musiche per film muti e nella composizione di atmosfere sonore originali perfettamente integrate con l’immagine cinematografica. Brock ha diretto prestigiose orchestre in tutto il mondo, tra cui la New York Philharmonic, la Royal Philharmonic Orchestra, Orchestre de Paris, BBC Symphony, RSO Vienna, Chicago Symphony, Orchestre Philharmonique de Radio France, New Japan Philharmonic, Montreal Symphony e BBC Scottish Symphony. Tra le sue composizioni si segnalano tre sinfonie, due opere e diversi concerti per strumento solista e orchestra. Ha realizzato oltre 30 colonne sonore originali per film muti, di cui la prima a soli 23 anni. La sua collaborazione con la Fondazione Chaplin e la Fondazione Cineteca di Bologna ha portato al restauro delle musiche originali di tutti i grandi capolavori di Charlie Chaplin, che Brock ha eseguito praticamente in tutto il mondo. Il compositore ha scritto musiche per film di registi come Buster Keaton, Ernst Lubitsch, Robert Wiene, F.W. Murnau, Fritz Lang e John Ford. Ha inoltre restaurato colonne sonore celebri come ‘Nuova Babilonia’ di Shostakovich e ‘Cabiria’ di Pizzetti/Mazza.

Per tutti gli spettacoli della Stagione 2024 Senzaspine offre un innovativo sistema di diffusione audio che si collega agli impianti cocleari. Il servizio è accessibile tramite sistema WiFi. Per informazioni e prenotazioni: biglietteria@senzaspine.com

La Stagione 2024 dell’Orchestra Senzaspine si svolge con il prezioso sostegno degli sponsor Gruppo Hera e Gruppo Finmatica; con il supporto di MiC, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, con il sostegno di Teatro Duse, Istituto Cavazza, Fondazione Gualandi, ENS (Ente Nazionale Sordi), FIADDA, Arci, Mercato Sonato, Senzaspine Network; in collaborazione con Associazione XXI secolo, Premio Fausto Ricci, Fondazione Luciano Pavarotti, Coro Lirico Sinfonico Colsper, Fondazione Cineteca di Bologna. Media partner: Rai Radio 3 e Giornale Della Musica.

