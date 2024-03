CARTEGGI MUSICALI

Il Requiem di Mozart: storia tormentata di una pagina leggendaria

Mercoledì 13 marzo ore 18.30, Museo della Musica, primo appuntamento dei CARTEGGI MUSICALI di Bologna Festival dedicato al Requiem di Mozart che verrà eseguito in apertura di stagione lunedì 18 marzo ore 20.30 da Teodor Currentzis e i suoi complessi musicAeterna orchestra e coro, al Teatro Auditorium Manzoni.

Il Requiem di Mozart. Storia tormentata di una pagina leggendaria.

Cura l’incontro FABIO SARTORELLI, storico della musica, pianista ed esperto divulgatore che ci farà addentrare nella dibattuta vicenda del completamento del capolavoro mozartiano, cui contribuì in maniera determinante il principale allievo di Mozart, Franz Xaver Süssmayr.

Mercoledì 13 marzo 2024 ore 18.30

Museo della Musica

«Le assicuro che nessun altro se non Süßmayr ha terminato il Requiem, impresa che non

era così difficile». Il Requiem di Mozart. Storia tormentata di una pagina leggendaria.

conversazione, letture e interventi musicali a cura di FABIO SARTORELLI

Informazioni: Bologna Festival 051 6493397 www.bolognafestival.it

Biglietti in vendita un’ora prima dell’inizio dell’incontro, al Museo della Musica.

FABIO SARTORELLI. Insegna Storia della musica al Conservatorio di Milano e Guida all’ascolto dell’opera lirica e del balletto all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Tiene regolarmente corsi e lezioni per l’Accademia del Teatro alla Scala in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano e il Piccolo Teatro, e per l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Abile divulgatore, è invitato a parlare di opera e balletto dalle maggiori istituzioni italiane e straniere. È da più di vent’anni direttore artistico della stagione concertistica che si tiene a Varese presso il Salone Estense e la Basilica di San Vittore. È vicepresidente dell’Orchestra Sinfonica di Milano «Giuseppe Verdi». Fabio Sartorelli ha studiato composizione e si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Milano. È laureato in musicologia all’Università degli studi di Bologna.

CARTEGGI MUSICALI è il ciclo di approfondimento culturale che Bologna Festival propone prima dell’inizio della sua stagione concertistica: un ciclo di incontri affidati a noti divulgatori musicali quali Fabio Sartorelli, Giovanni Bietti, Enzo Restagno. Attraverso scritti autografi, epistolari e testimonianze, sempre corredati da interventi musicali, in ogni incontro si fa luce sugli aspetti meno conosciuti del pensiero musicale di un compositore o si entra nello specifico di alcune opere che verranno poi eseguite nei concerti della stagione di Bologna Festival. Nella stagione 2024 sono previsti: 13 marzo (Requiem di Mozart con Fabio Sartorelli), 26 marzo (Sonata op.35 di Chopin con Giovanni Bietti) 4 aprile (Bartók, maestro dei maestri con Enzo Restagno).

