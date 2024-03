La Nona di Beethoven unisce Pesaro al Giappone

La monumentale opera beethoveniana in ricordo delle vittime dello tsunami del 2011

Pesaro, 11/03/2024 – Questa sera, lunedì 11 marzo, alle ore 21.00 presso il Teatro Rossini di Pesaro andrà in scena l’ultima e forse più famosa sinfonia di Ludwig van Beethoven: la Nona Sinfonia, detta “Corale”, perché prevede straordinariamente la presenza di un coro e di quattro cantanti solisti.

La data non è casuale: infatti in questa giornata nel 2011 un tremendo terremoto, a cui seguì un devastante maremoto, rase al suolo la zona giapponese del Tōhoku, in cui ha sede la centrale nucleare di Fukushima, mietendo subito decine di migliaia di vittime. Dopo quell’evento è nato un asse che lega il Vaticano, l’Italia e il Giappone, su iniziativa del tenore e manager Masahiro Shimba, che si propone di ricordare ogni anno le vittime di quell’evento. In questo periodo dell’anno, l’Orchestra dal 2015 si è recata in tournée in quelle zone più volte, sia per rendere omaggio e memoria a questi eventi, sia per portare la musica di Rossini in teatri prestigiosi, tra cui il Bunka Kaikan di Tokyo. Quando gli eventi commemorativi non si sono svolti in Giappone, sono stati organizzati dal tenore Masahiro Shimba a Roma, nelle basiliche papali in collaborazione con Città del Vaticano: infatti quest’anno la Rossini porterà la Nona di Beethoven nella splendida Basilica di San Paolo fuori le mura, giovedì 14 marzo alle ore 21.00.

L’esecuzione della Nona Sinfonia dà seguito al Ciclo Beethoven promosso dall’Orchestra Rossini, che in questi primi mesi del 2024 ha già visto l’esecuzione delle prime due sinfonie composte dal tedesco.

Sarebbe riduttivo considerare la Nona come ultima arrivata delle celebri sinfonie beethoveniane, perché tutte le idee espresse dal compositore nella partitura sono piuttosto la sintesi del processo umano e musicale di un uomo afflitto da sofferenze e tormenti interiori fin dalla più giovane età. Così l’Inno alla Gioia, tratto da un testo di Friedrich Schiller, non è solo un’esortazione alla pace e alla fratellanza tra i popoli, ma il punto di arrivo del processo filosofico e religioso di Beethoven.

Oltre alla compagine pesarese, l’Orchestra Sinfonica G. Rossini ha invitato a dirigere la Nona il suo direttore principale, Maestro Daniele Agiman, promotore dell’intero Ciclo Beethoveniano, mentre una rappresentanza di un coro giapponese, giunta in Italia per l’anniversario dello Tsunami del 2011, sarà affiancata dal Coro San Carlo di Pesaro (direttore Salvatore Francavilla). Tutti giapponesi i solisti della Nona: Yukari Andou, soprano; Takae Tsutsumi, mezzosoprano; Masahiro Shimba, tenore; Yoshitaka Murata, baritono. I concerti di Pesaro e Roma vedranno anche la straordinaria partecipazione della cantautrice Hirari Sato, dell’artista Mimei Sakamoto, di musiche del compositore giapponese Shouichi Yabuta, del contributo di Sourin Makabe, maestra del the verde (offerto al pubblico prima del concerto pesarese nel foyer del Teatro Rossini), di Len Makabe, scultore, e della Scuola di Violino Ryuji Nara.

In occasione del concerto pesarese, il tenore e manager Masahiro Shimba ritirerà sul palcoscenico del Teatro Rossini il Pesaro Music Awards, a lui assegnato dall’Orchestra Rossini nel 2019 e non ancora ritirato a causa delle restrizioni Covid degli scorsi anni. Il premio consiste in un oggetto d’arte, commissionato dalla gioielleria Claudio Pacifici di Fano e realizzato da un artigiano fiorentino: una chiave di violino in argento che rappresenta il mondo della musica.

La Stagione Sinfonica “Maxi” della Rossini riceve per il cartellone pesarese il sostegno di istituzioni pubbliche, il Ministero della Cultura, la Regione Marche e il Comune di Pesaro, e di sponsor privati, tra cui Xanitalia (main sponsor, iniziativa “Xanitalia per il territorio”) e Amplifon.

Nei foyer del teatro il pubblico troverà il banchetto dell’Associazione “Amici di OSR”, dove ci si potrà tesserare per il 2024 alla simbolica cifra di 10€ e garantirsi così iniziative, promozioni ed eventi riservati agli “Amici”, la cui presidente è l’Avvocato Pamela Salucci.

In virtù della speciale sinergia tra Orchestra e Conservatorio G. Rossini di Pesaro agli allievi dell’Istituto di Alta Formazione pesarese è riservata una speciale promozione: ogni iscritto potrà infatti acquistare 1 biglietto per il concerto dell’11 marzo alla tariffa ridotta under 18 (5 euro) presentando il tesserino in biglietteria.

Maggiori informazioni sul sito della Rossini www.orchestrarossini.it

In collaborazione con

Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini

BIGLIETTERIA PESARO

Orari di apertura

Dal mercoledì al sabato 17.00-19.30

Nei giorni di spettacolo 10.00-13.00 e dalle 17.00 all’inizio del concerto

Online su www.vivaticket.it

Biglietti

Platea, Palco I e II ordine 15€

Palco III e IV ordine 10€

Loggione 5€

Ridotto (under 30) tutti i settori 10€

Ridotto (under 18) tutti i settori 5€