Conversazione (in)credibile con Giulio Douhet

In prima assoluta La Compagnia delle Seggiole e l'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze presentano CONVERSAZIO NE (IN)CREDIBILE CON GIULIO DOHUET, un personaggio che ha lasciato un segno indelebile nella storia del volo, ancora oggi considerato il padre della strategia aerea dell'Aeronautica Militare e che dà il proprio nome allo storico Istituto delle Cascine. Douhet non conseguì mai il brevetto di pilota, ma il suo libro "Il dominio dell'aria" pubblicato nel 1921 è considerato una pietra miliare per gli studiosi di strategia aerea. La conversazione (in)credibile tra il Geneale Dohuet e tre allievi della scuola, scritto da Giorgio Baldacci, adattamento e regia di Sabrina Tinalli, si svolgerà in due appuntamenti: il 6 aprile 2024 alle ore 21.00 ed il 7 aprile 2024 alle ore 18.00. Lo spettacolo si accompagna ad una visita dei luoghi più rilevanti dell'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, costruito dall'Architetto Fagnoni nel 1937 in soli undici mesi e considerato ancora oggi di una straordinaria modernità e preso ad esempio per lo sviluppo e la realizzazione dei campus universitari italiani e soprattutto esteri. Un particolare ringraziamento va al Comandante Gen. B.A. Giovanni Francesco Adamo, per la fiducia accordataci insieme a tutto il personale per la calorosa accoglienza e la preziosa collaborazione