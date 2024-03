“Diego Basso plays Queen” conquista Jesolo

In oltre due ore di grande rock sinfonico l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, le Voci di Art Voice Academy, il soprano Claudia Sasso e le performance soliste di Manolo Soldera, con la partecipazione straordinaria del chitarrista Stef Burns, hanno portato a Jesolo live la musica e i brani del quartetto inglese nella data inaugurale di un tour atteso in tutta Italia.

Mercoledì 28 febbraio un folto pubblico di appassionati si è recato al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE), per assistere alla data zero del “Diego Basso plays Queen”, omaggio rock sinfonico del Maestro Diego Basso al quartetto inglese, che partirà in tournee in tutta Italia insieme all’ Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le Voci di Art Voice Academy, Lorenzo Checchin, Sonia Fontana, Claudia Ferronato, Barbara Lorenzato, Marina Brocca, Lorenzo Menegazzo, accompagnate dalla voce lirica del soprano Claudia Sasso e dalle performance soliste di Manolo Soldera.

Un concerto intenso, di oltre due ore, iniziato con la prima esecuzione assoluta della Overture, orchestrata dallo stesso Basso per rendere omaggio all’amore per l’Opera Lirica degli stessi Freddie Mercury e Bryan May, e per introdurre i grandi successi della band inglese.

L’atmosfera si fa coinvolgente già dal primo brano, Somebody To Love, che ha visto entrare in scena direttamente dalla platea lo special guest della serata: Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, che accompagnerà il Maestro Basso in molte delle tappe del tour. Quel “love”, con il quale si conclude il brano, cantato dal palco e da tutto il pubblico, già faceva presagire una sinergia tra artisti e platea che ha accompagnato l’intera esibizione.

La scaletta del concerto ha sapientemente dosato le numerose hit scritte dai Queen passando dalla produzione più rock della band inglese, quali Hammer To Fall, We Will Rock You, Seven Seas Of Rhye, I Want It All, rese ancora più potenti dal virtuosismo di Burns, a momenti più intimi e commoventi quali Love Of My Life, These Are The Day Of Our Lives, cantate da Sonia Fontana e Claudia Ferronato e Who Wants To Live Forever, che ha ricordato al pubblico come la musica dei Queen sia “immortale”.

Tra i pezzi eseguiti ha trovato spazio anche la produzione solista legata alla musica lirica di Freddie Mercury. Il soprano Claudia Sasso e Manolo Soldera hanno, infatti, portato sul palco How Can I Go On, The Golden Boy e l’iconica Barcelona, scritta dal cantante per Montserrat Caballé.

Nel gran finale, non potevano mancare Bohemian Rhapsody e due brani che sicuramente saranno di buon auspicio per il tour “Diego Basso plays Queen”: Don’t Stop Me Now e e We Are The Champions, che hanno visto il pubblico alzarsi in piedi e raggiungere il sottopalco, per chiudere in bellezza due ore di straordinaria musica dal vivo.

Le prossime tappe del tour nel mese di marzo saranno:

9 marzo – Teatro Civico, Vercelli (VC)

15 marzo – PalaUnical Teatro, Mantova (MN)

17 marzo – Teatro Lyrick, Assisi (PG)

Il tour proseguirà poi nel mese di ottobre 2024