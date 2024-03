GIOVEDI’ 14 MARZO IL TEATRO CIVICO DI

BOSCONERO(TO) OSPITA LO SPETTACOLO “SCOOP:

DONNA SAPIENS”, DI E CON GIOBBE COVATTA.

Giobbe Covatta ritorna sul palco con il suo ultimo spettacolo dal sapore

rivoluzionario intitolato “Scoop: Donna Sapiens”, vera e propria esplorazione

del mondo femminile attraverso il suo inconfondibile linguaggio irriverente e

dissacratorio. L’artista non ha paura di mettere in discussione gli stereotipi di

genere, affrontando la delicata tematica, affermando la superiorità della

donna sull’uomo, in un modo che solo lui sa fare. Attraverso un viaggio, che

spazia dalla storia alla sociologia, passando per la medicina, Giobbe Covatta

offre una visione audace e provocatoria, dimostrando come ogni punto di

vista confermi la superiorità femminile. Le interviste impossibili con

personaggi illustri, tra cui un Dio rivelatore di retroscena esilaranti sulla

creazione dell’uomo e della donna, e un uomo del futuro che mette in guardia

sui pericoli dell’arroganza maschile, non fanno altro che aggiungere un tocco

unico a questo orinale e irriverente spettacolo. Si va anche sul grottesco

quando parla “Nello”, membro maschile che supplica aiuto per le sue

pessime condizioni di vita, schiavo dei desideri sessuali del suo “padrone”.

L’artista sul palco, con il suo stile comico e surreale, si impegna a evidenziare

l’umorismo e la poesia nella rappresentazione della relazione tra uomini e

donne, concludendo lo spettacolo con un omaggio poetico e al tempo stesso

commovente dedicato alle donne. “Scoop: Donna Sapiens” è un monologo

che va oltre la comicità, portando gli spettatori a riflettere nel variegato mondo

al femminile. Un’occasione di assistere a una performance veramente

provocatoria, ma al tempo stesso un momento di sfida alle convenzioni che

mette in evidenza la grande forza di volontà delle donne. Si comincia a ridere

di gusto intorno alle 21. Il biglietto di ingresso costa 16 euro. Per informazioni

e prenotazioni 3893126525.

Staff Comunicazione L’Officina dell’Arte di Bosconero