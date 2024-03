Gli appuntamenti dell’ORT ad aprile 2024

Ad aprile il cartellone prosegue con due grandi produzioni in tour in Toscana e non solo. Due ritorni sul podio, quello di Umberto Clerici e Erina Yashima e due solisti al debutto con l’ORT.



L’ultima volta che l’ORT ha suonato con Umberto Clerici, nel decennio scorso, lui era violoncellista. Adesso lo ritroviamo direttore principale della Queensland Symphony Orchestra, in Australia, e ormai dedito quasi più al podio che allo strumento con cui ha raggiunto tutti i traguardi possibili. Ora l’essersi dato alla direzione gli consente di intendere la musica da un’altra prospettiva. Infatti, dice, «quando suoni il violoncello stai seduto di fronte al pubblico, anche se poi il solista non fa troppo caso a chi gli sta davanti, perché è come se pensasse la musica dentro se stesso. Invece, dirigendo, ci si trova davanti un’orchestra che suona per te, ed è come se il direttore facesse parte del pubblico, sebbene abbia più controllo sulla situazione musicale». Insieme all’ORT propone la più graziosa (e simpatica) tra le sinfonie di Beethoven, l’Ottava, e un pezzo da novanta del repertorio violinistico, il Concerto op.64 di Mendelssohn. Ne è solista Marc Bouchkov, belga di origini russo-ucraine, che nel 2018 la rivista inglese “Gramophon” ha inserito tra i musicisti che vanno tenuti sott’occhio.

Concerti a Pistoia (6 apr), Poggibonsi (8 apr), Piombino (9 apr), Firenze (10 apr), Figline (11 apr). La produzione debutta però fuori Regione, a Piacenza il 5 aprile e, solo per questa occasione, solista al violino sarà Francesca Dego, volto noto nei cartelloni dell’ORT nonché violinista presente nelle maggiori stagioni sinfoniche e da camera d’Europa, Stati Uniti e Asia.

Segue a ruota un’altra produzione della Stagione Concertistica ORT con un bel ritorno sul podio. Si tratta della giovane e talentuosa direttrice d’orchestra Erina Yashima.

Una guidatrice provetta, come dimostra il percorso folgorante che in una manciata d’anni l’ha portata dall’essere studentessa e assistente di bacchetta leggendarie a prendere su di sé la responsabilità di grandi orchestre come la nomina a primo direttore della Komische Oper di Berlino arrivata a settembre 2022. Lei, origini giapponesi, passaporto tedesco, ha studiato in Germania e a Vienna. Anno di svolta il 2015, quando ha partecipato all’Opera Academy verdiana tenuta a Ravenna da Riccardo Muti, di cui poi è stata assistente a Chicago. Nel primo dei due programmi fissati insieme all’ORT (l’altro sarà a maggio a chiusura del Cartellone), collabora con Martin Owen, primo corno della BBC Symphony che si cimenta con il Concerto n.2 di Richard Strauss, partitura con lo sguardo rivolto nostalgicamente al passato. Poi si ascolta la Sinfonia Dal Nuovo Mondo di Antonín Dvořák. In apertura l’Ouverture da Der Freischütz (Il franco cacciatore) di Carl Maria von Weber. In tour a Empoli (16 apr), Pisa (17 apr), il Verdi di Firenze (18 apr) e La Spezia (19 apr).

A fine mese, il 24 aprile , il direttore principale dell’ORT Diego Ceretta riprende la produzione di inizio marzo, dedicata a Mozart, e insieme a tutta l’orchestra si reca al Teatro Garibaldi di Figline. Con lui, a questo giro, c’è il pianista brianzolo Filippo Gorini, classe 1996, che già da qualche anno è «lassù», sulle vette dell’intelligenza. Vincitore del “Premio Abbiati”, prestigioso riconoscimento della critica musicale italiana, quale “miglior solista” dell’anno 2022, è figlio di due noti fisici nucleari, il padre suonava il piano in casa e Filippo è caduto dentro la tastiera in modo naturale, a 5 anni. Viene considerato, anche a causa della famiglia che lavora coi numeri, l’erede di Pollini per l’approccio «intellettuale». Lo ascolteremo nel Concerto K.466, il più noir tra i concerti pianistici di Mozart. In apertura la Prima Sinfonia, la K.16, scritta dal compositore salisburghese a soli 9 anni. E poi, chi meglio della Jupiter, può salutare il pubblico?! Sinfonia monumentale, superba come Giove di cui porta il nome.

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO

venerdì 5 aprile 2024 – Piacenza, Teatro Municipale ore 20:30

Umberto Clerici direttore Francesca Dego violino

MENDELSSOHN Concerto per violino e orchestra op.64

BEETHOVEN Sinfonia n.8 op.93

Piacenza: Biglietti da €3,00 a €32,00 acquistabili online su www. biglietteriateatripiacenza.it e alla Biglietteria del Teatro Municipale tel. 0523 385720 / 385721 – biglietteria@teatripiacenza. it

sabato 6 aprile 2024 – Pistoia, Teatro Manzoni ore 20:30

lunedì 8 aprile 2024 – Poggibonsi (SI), Teatro Politeama ore 21:00

martedì 9 aprile 2024 – Piombino (LI), Teatro Metropolitan ore 21:00

mercoledì 10 aprile 2024 – Firenze, Teatro Verdi ore 21:00

giovedì 11 aprile 2024 – Figline (FI), Teatro Garibaldi ore 21:00

Umberto Clerici direttore Marc Bouchkov violino

MENDELSSOHN Concerto per violino e orchestra op.64

BEETHOVEN Sinfonia n.8 op.93

Pistoia: Biglietti da €9,00 a €25,00 in vendita online su www.bigliettoveloce.it – info Biglietteria del Teatro Manzoni tel. +39 0573 991609 – 27112

Poggibonsi: Biglietti Intero €13,00 ridotto €10,00 acquistabili online su www.politeama.info e alla Biglietteria del Teatro

Piombino: Biglietti Intero €11,00 Ridotto €5,00, acquistabili il giorno del concerto dalle ore 16:00 presso la biglietteria del Teatro Metropolitan, online su www.eventipiombino.it

Firenze: Biglietti da €5,00 a €24,00 acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel.055212320), nei punti vendita del Circuito Ticketone e online su www.ticketone.it

Figline: Biglietti da €8,00 a €12,00 acquistabili online su www.teatrogaribaldi.org presso i punti vendita Boxoffice Toscana (+ costi di prevendita), presso la Biglietteria del Teatro Garibaldi tel. 055 952433 – 9125247

martedì 16 aprile 2024 – Empoli (FI), Palazzo delle Esposizioni ore 21:00

mercoledì 17 aprile 2024 – Pisa, Teatro Verdi ore 21:00

giovedì 18 aprile 2024 – Firenze, Teatro Verdi ore 21:00

venerdì 19 aprile 2024 – La Spezia, Teatro Civico ore 21:00



Erina Yashima direttore Martin Owen corno

C.M. Von WEBER Der Freischütz, Ouverture

R. STRAUSS Concerto n.2 per corno e orchestra

DVOŘÁK Sinfonia n.9 op.95 “Dal nuovo mondo”

Empoli: Biglietti Intero €15,00 Ridotto €12,00, under18 €5,00 acquistabili presso il Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni”(tel. 0571 711122), Libreria Rinascita, Bonistalli Musica e online su www.eventbrite.it

Pisa: Biglietti Intero €15,00 Ridotto €12,00, under30 €5,00 acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi di Pisa (tel. 050 941188) e online suwww.vivaticket.com

Firenze: Biglietti da €5,00 a €24,00 acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel.055212320), nei punti vendita del Circuito Ticketone e online su www.ticketone.it

La Spezia: Biglietti da €7,00 a €15,00 acquistabili alla Biglietteria del Teatro Civico tel.0187 727521 e online su www.vivaticket.com

mercoledì 24 aprile 2024 – Figline (FI), Teatro Garibaldi ore 21:00



Diego Ceretta direttore Filippo Gorini violino

MOZART Sinfonia n.1 K.16

MOZART Concerto n.20 per pianoforte e orchestra K.466

MOZART Sinfonia n.41 K.551 “Jupiter”

Figline: Biglietti da €8,00 a €12,00 acquistabili online su www.teatrogaribaldi.org presso i punti vendita Boxoffice Toscana (+ costi di prevendita), presso la Biglietteria del Teatro Garibaldi tel. 055 952433 – 9125247