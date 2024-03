“Maturandi. Noi che -Teatro Cristallo di Bolzano

“Maturandi. Noi che…”, divertente commedia in scena domenica al Teatro Cristallo

La proposta rientra nella rassegna “Buona domenica a teatro” della Uilt

Domenica prossima, 17 marzo alle 16.30, va in scena al Teatro Cristallo di Bolzano la

divertente commedia “Maturandi. Noi che…” portata in scena dall’Associazione teatrale

Figli delle Stelle di Ospedaletto (TN). La proposta rientra all’interno della rassegna

amatoriale “Buona domenica a teatro” della Uilt.

Si ride questa domenica al Teatro Cristallo grazie alla commedia brillante in due atti scritta

e diretta da Lorena Guerzoni e portata in scena dall’Associazione teatrale trentina “Figli

delle Stelle”. La storia è ambientata nel giugno del 2009, in occasione dell’esame di

maturità. Cinque compagni di classe, amici fraterni, decidono di studiare insieme per

affrontare l’esame di Stato. Federico, Andrea, Alessandro, Francesca e Serena sono amici

fin dall’asilo e vogliono condividere le notti prima degli esami consapevoli che stanno

diventando grandi e che il futuro potrebbe dividerli. Federico mette a disposizione la sua

casa in montagna per prepararsi agli orali, ma invita anche Maddalena e Lisa che

porteranno un po’ di scompiglio negli equilibri di questo forte legame.

I biglietti per assistere allo spettacolo costano: 10 € intero / 7 € Cristallo Card / 6. Si

possono acquistare presso la cassa del Teatro, presso la biglietteria automatizzata posta

nel cortile del Cristallo, tramite l’app del Teatro Cristallo o online andando sul sito

www.teatrocristallo.it

Bolzano, 11 marzo 2024