Al Teatro Ghione di Roma da da lunedì 30 dicembre 2019 a domenica 5 gennaio 2020, lo spettacolo “La cena dei cretini” di Francis VEBER, con Paolo TRIESTINO, Nicola PISTOIA, Simone COLOMBARI, Roberto DELLA CASA, Loredana PIEDIMONTE, Silvia DEGRANDI, regia NICOLA PISTOIA e PAOLO TRIESTINO. A Capodanno, martedì 31 dicembre, vista la grande richiesta tre spettacoli: alle 18, alle ore 20 e alle ore ore 23.Un classico della commedia francese, un grande successo che da oltre vent’anni diverte, affascina ed emoziona le platee di tutto il mondo. Un gruppo di ricchi borghesi parigini ogni settimana organizza, per divertimento, una cena in cui ognuno di loro invita un “cretino”: il migliore vincerà la serata. Comincia da qui una girandola di gag irresistibili e malintesi divertenti, che trascineranno il pubblico in un turbinio di risate di fronte alle situazioni paradossali ed incredibili che, loro malgrado, i protagonisti saranno costretti a vivere. I personaggi di Pierre e Pignon sembrano scritti su misura per Triestino e Pistoia, che affrontano per la prima volta un autore d’oltralpe, accompagnati da una compagnia di splendidi attori.Francis Veber (autore tra l’altro de L’apparenza inganna, La capra, Il rompiballe) analizza la nostra società con lucida ironia, sovverte i luoghi comuni e mostra il lato “cattivo” di ognuno di noi, regalandoci un divertimento (questo sì) “intelligente”.

Orario spettacoli ore 21,00

Domenica ore 17,00

biglietti a partire da 23 euro

Per gli spettacoli del 31 dicembre: alle ore 18 e alle ore 20 ingresso 46 euro. Per lo spettacolo delle 23 ingresso 60 euro

Teatro Ghione, via delle Fornaci, 37, Roma

Info:06 6372294

www.teatroghione.it

La cena dei creitini

di Francis VEBER

con Paolo TRIESTINO, Nicola PISTOIA, Simone COLOMBARI, Roberto DELLA CASA, Loredana PIEDIMONTE, Silvia DEGRANDI

regia NICOLA PISTOIA/ PAOLO TRIESTINO