I MITI DEL ROCK: gli indimenticabili talenti di Jimi Hendrix, con The Jimi Hendrix Revolution, e di Elvis Presley, con Joe Ontario, dal musical Elvis the musical, in scena con un doppio evento al Teatro Nuovo di Milano il 14 e 15 gennaio 2020.

Due personalità e due generi diversi ma accomunati da una grande abilità, quella di aver cambiato il corso della musica, lasciando un’eredità stilistica incredibile che ha influenzato tutta la successiva scena artistica.

I MITI DEL ROCK è il progetto attraverso il quale We4show riporta sul palco, per un doveroso omaggio, alcuni dei grandi personaggi che hanno segnato la storia della musica. A renderlo possibile, esperti e talentuosi musicisti professionisti che sapranno dare il giusto valore a un repertorio importante.

«Da amanti delle icone della musica – spiega l’organizzatore– con I Miti Del Rock, abbiamo voluto creare un’esperienza musicale con l’obiettivo di raccontare i grandi miti che hanno fatto la storia del rock mondiale sia alle nuove che alle vecchie generazioni».

Apriranno la serie, per questa prima edizione, due spettacoli dedicati rispettivamente alla chitarra per eccellenza, quella di Jimi Hendrix e alla leggenda del rock’n’roll Elvis Presley. Due show unici per ripercorrere le intramontabili note che hanno davvero fatto la storia del rock.

Il primo giorno, in collaborazione con l’Elvis Friends Fan Club Italia, va in scena l’indimenticabile leggenda di Elvis con Joe Ontario Sings Elvis. L’artista italo-canadese, che è uno dei più grandi impersonator di Elvis Presley, è il protagonista del celebre musical “Elvis the Musical” e con i suoi concerti ha già calcato i più grandi palchi italiani ed internazionali. Nel suo show, celebre proprio per la sua fedeltà al Re del rock, ripropone i più grandi successi come Love Me Tender, My Way, Always on my Mind, Suspicious Mind e molti altri.

The Jimi Hendrix Revolution, torna a Milano dopo il fantastico debutto di un anno fa al Teatro della Luna. Sul palco a voce e la chitarra di Andrea Cervetto, accompagnate dalla batteria di Alex Polifrone e il basso di Fausto Ciapica, per rivivere brani come Foxy Lady, Purple Haze e Hey Joe. Completano lo spettacolo la voce narrante del grande sceneggiatore e fumettista Giancarlo Berardi – che, oltre a curare la regìa, ripercorrerà con i suoi preziosi interventi alcune tappe della vita di Jimi Hendrix. Il tutto sarà impreziosito dall’opera di Franco Ori che, durante il concerto, realizzerà live una tela raffigurante Jimi Hendrix.

Due show che saranno caratterizzati dalle emozioni, un viaggio nel tempo nel quale immagini e musica si intrecciano, riportando in vita le figure immortali di questi due grandi miti del rock. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio le opere pittoriche di Franco Ori saranno esposte in una mostra dedicata ai due artisti nel foyer del teatro.

