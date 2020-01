Francesco Montanari, uno degli attori più richiesti del momento, dal cinema, dalla tv, dal teatro (il celebre Libanese di “Romanzo Criminale”, protagonista, nella veste di Savonarola, del Colossal “I Medici” e della serie tv di Rai Due “Il Cacciatore”) arriva a Firenze, dal vivo, al Teatro di Cestello, per una data unica e in esclusiva per la Toscana del suo spettacolo “La più meglio gioventù”, scritto e interpretato insieme all’amico di sempre Alessandro Bardani. Solo 100 i posti disponibili. Da oggi i biglietti sono in vendita su tutto il circuito Box Office, presso i servizi clienti e biglietterie dei punti vendita Coop Unicoop Firenze e on-line su www.boxol.it.

Per prenotare: prenotazioni@teatrocestello.it – Tel. 055.294609

GIOVEDÌ 9 GENNAIO

Altrascena

FRANCESCO MONTANARI – ALESSANDRO BARDANI in

“LA PIÙ MEGLIO GIOVENTÙ”

di e con Montanari/Bardani

“La più meglio gioventù” è un divertente incontro che rappresenta il lato più leggero e dissacrante della scrittura di Bardani e Montanari, con uno stile ispirato a film come “Clerks” e “Coffee and cigarettes” e al teatro canzone di Gaber. Non mancano richiami a Woody Allen, Ben Stiller ma anche Pier Paolo Pasolini, Marco Tullio Giordana (“La meglio gioventù”) e a Samuel Beckett. Francesco e Alessandro nei panni di loro stessi, si ritrovano a scambiare opinioni sul mondo che li circonda, parlando apertamente a ruota libera, con un’unica convinzione: “Dobbiamo sistemare le cose … Ma domani però, tanto c’è tempo …”. In un’atmosfera che mischia sacro e profano si inseguono battute fulminanti, ironiche e frizzanti! Montanari e Bardani consolidano la lunga collaborazione iniziata con la serie tv “Romanzo Criminale”.