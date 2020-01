Stanze è un percorso artistico che nasce da una necessità interiore di comunicazione vera del singolo. Il progetto si compone di performance differenti, ognuna delle quali legata a una dimensione esperienziale cui, attraverso il gesto e la parola, il performer ha la possibilità di esprimere ciò che è, ciò in cui crede.

Lo spettatore viene condotto in un viaggio spirituale “aprendo la porta” di ciascuna stanza e facendo così esperienza dei percorsi individuali che caratterizzano ogni singola performance.

Sisina Augusta affianca alla danza, che ha assunto nel tempo una gestualità personale stilistica ben definita, una collaborazione con artisti di altre discipline, convinta che un lavoro fisico non debba mai essere disgiunto dalla ricerca interiore. Così si rivolge ai tessuti, ai libri, alle canzoni d’autore, cercando nuovi canali comunicativi che diano spazio alla sua creatività. Ricerca costanti collaborazioni con altri artisti anche in campo sportivo prestando la sua professionalità a discipline come i tuffi, le arti marziali e il pattinaggio a rotelle. Nei suoi laboratori di teatro-danza, partendo da un gesto fisico, ricerca lo sviluppo di un lavoro emozionale in cui sono previsti, a volte, anche l’uso della voce con esercizi in relazione ad essa, ed approcci a testi teatrali e a musiche di ogni genere con tecniche a canone in variazioni gestuali collettive. Ogni lezione prevede in momento iniziale di intensa mobilità fisica. Sisina Augusta infatti è convinta assertrice di una tecnica fisica rigorosa che, senza tralasciare il lato fortemente individuale di ognuno, porta nel corso del tempo ad una conoscenza profonda del proprio corpo lasciando esprimere all’anima la bellezza che ciascuno di noi porta dentro sé.

———

performers Matteo Rudella, Giovanni Consoli

ideazione coreografica Sisina Augusta

tecnico del suono Riccardo Patrone

produzione Compagnia Sisina Augusta

——–

Date spettacolo

lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 15 gennaio alle 21

Biglietti

intero € 18 | under 25, over 60 e convenzionati € 13 | under 18, scuole di teatro, allievi accademie e università € 10

———-