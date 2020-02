Va in scena la prima commedia di Marco&Mattia, duo comico romano che ha lavorato su Comedy Central al fianco di Antonio Giuliani e che tra format tv e palcoscenici nazionali approda finalmente in teatro con un lavoro tutto suo. Una storia apparentemente leggera e spensierata che tra risate e colpi di scena saprà emozionarvi e farvi riflettere sul concetto stesso di “successo”. Lo straordinario debutto della Compagnia dell’Arancia, l’amichevole partecipazione di Gegia Antonaci, la strampalata comicità di Marco&Mattia e la magistrale regia di Pier Luigi Nicoletti per una commedia che vi terrà incollati alle poltrone fino alla fine con una domanda fissa: Cosa è Successo?

Con (in ordine di apparizione):

Marco Lupi

Massimiliano Palumbo

Mattia Mazzaroni

Walter Del Greco

Cecilia Taddei

Virginia Taddei

Angela D’Onofrio

Con l’amichevole partecipazione di Gegia

Regia di Pier Luigi Nicoletti

Produzione AICAB e GnuLab

La Sinossi

Marco&Mattia sono senza dubbio i più grandi attori italiani dei nostri tempi; il loro successo è mondiale, per anni hanno calcato insieme i palchi più prestigiosi e incontrato personaggi illustri e discussi, come il presidente degli USA Trump, Papa Francesco e Marisa Laurito.

Ma la vecchiaia si sa è una belva indomabile, i due amici decidono di rifuggiarsi a “Casa Monica”, un soggiorno per artisti sul viale del tramonto. Qui la convivenza è difficile tra acciacchi, ricordi e vecchi rancori, i rapporti tra i due si incrinano in un susseguirsi di incomprensioni e colpi di scena.

La Compagnia

Marco Lupi e Mattia Mazzaroni amici fin da bambini, formano da sempre una coppia comica che nel giugno 2010 comincia a diventare una vera e propria professione.

La svolta arriva nel 2011 quando vengono notati da Antonio Giuliani, il quale li accompagna durante il loro percorso artistico di crescita ed evoluzione professionale che li porterà a prender parte a diversi format televisivi come S.C.Q.R. – Sono Comici questi Romani su Comedy Central e a calcare importanti palcoscenici della capitale e in giro per l’Italia. Oggi Marco&Mattia approdano in teatro con la loro prima commedia Cosa è Successo? con la Compagnia dell’Arancia composta da 8 attori straordinari provenienti dal teatro e dal cabaret. Oltre a Marco Lupi e Mattia Mazzaroni, fanno parte della compagnia: Gegia Antonaci, Walter Del Greco, Angela D’Onofrio, Massimiliano Palumbo, Cecilia Taddei e Virginia Taddei.

Con l’amichevole partecipazione di Gegia

Gegia, pseudonimo di Francesca Carmela Antonaci, è una comica, attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana. Icona della commedia italiana anni 80 farà parte del cast della compagnia interpretando se stessa al fianco di Marco&Mattia.

Il Teatro degli Eroi

Una nuovissima struttura in zona Trionfale, vicino piazzale Clodio e dispone di 180 poltrone numerate. Con la sua programmazione innovativa e variegata, il teatro ospita spesso compagnie giovani e progetti all’avanguardia, oltre a serate di beneficenza, conferenze e concerti.

Info biglietti

Posto unico: 15€

Acquisto in biglietteria o preordine gratuito online: bit.ly/2RKXOgK

Teatro degli Eroi – Via Girolamo Savonarola 36/m – 00195 Roma www.teatrodeglieroi.it