Presenta

NUOVA DATA PER I PINGUINI TATTICI NUCLEARI

17 OTTOBRE 2020

Il concerto all’Unipol Arena, originariamente previsto per il 12 marzo 2020, sarà recuperato il 17 ottobre 2020. In scaletta anche RINGO STARR, il brano con cui i Pinguini Tattici Nucleari hanno raggiunto il podio alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, certificato disco d’oro e per la seconda settimana di seguito al primo posto della classifica dei brani più trasmessi in radio.