Teatro Argot Studio (Roma): sospensione attività fino al 3 aprile

“Con grande dispiacere comunichiamo la sospensione delle attività di Teatro Argot Studio, in seguito alla disposizione del DPCM reso pubblico il 4 marzo. Gli spettacoli in programma e tutte le attività sono rimandate a date da destinarsi. Si cercherà di capire se ci sono i margini per recuperare gli spettacoli TONI, ART e MY PLACE e ve ne daremo comunicazione quanto prima. La sospensione è prevista fino al 3 aprile 2020 salvo nuove disposizioni.”

Se vi sono prenotazioni o richieste di rimborso è possibile scrivere a info@teatroargotstudio.com.