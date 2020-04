Flashmob: il Canone di Pachelbel per gli operatori sanitari

La Filarmonica della Scala lancia l’invito per un flashmob sonoro collettivo, domenica 12 aprile ore 12.30, come segno di vicinanza a tutti i medici, gli operatori sanitari, della protezione civile e delle forze dell’ordine, i volontari e tutte le associazioni e le persone che stanno dedicando il loro impegno a sostegno di chi soffre a causa del Covid-19 in Italia e in tutto il mondo. Al messaggio si uniscono il Main Partner UniCredit, UniCredit Foundation e gli sponsor dell’orchestra.

«La musica è la lingua universale» dicono i musicisti «attraverso di essa vogliamo essere vicini alle persone in un momento così difficile per tutta l’umanità, con l’esecuzione del celebre Canone in re maggiore di Johann Pachelbel. Lo faremo dalle nostre finestre domenica prossima alle ore 12.30 e invitiamo tutti, musicisti e non, a unirsi a noi in questo concerto a cielo aperto, il nostro augurio nel giorno di Pasqua. Abbiamo scelto il Canone di Pachelbel per la sua universalità e per quella sua meravigliosa architettura: una semplice cellula musicale che si ripete in variazioni via via sempre più complesse. Una ripetitività mai noiosa che lo rende uno dei brani più conosciuti e amati, e uno degli esempi più significativi di contaminazione tra generi musicali, per i tanti arrangiamenti che ancora oggi sono realizzati dal Jazz al Rock. Per questo motivo potranno suonarlo tutti. Il Canone di Pachelbel, nel suo infinito ripetersi semplice e complicato, oggi più che mai rappresenta il senso ciclico del nostro mondo, e lo spirito che anima tutti nel ripartire. Insieme ce la faremo».

Il video registrato da remoto dai musicisti sarà pubblicato sabato 11 aprile sui profili social della Filarmonica della Scala. L’orchestra mette a disposizione anche lo spartito per tutti quelli che vorranno aderire al flashmob. Ognuno potrà partecipare con il proprio strumento o facendo risuonare una registrazione dalle proprie finestre.

Un modo per esprimere la nostra solidarietà e vicinanza a tutti coloro che sono impegnati in queste ore a sconfiggere un nemico invisibile, e per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita per questo.

#Italiasuona è l’hashtag che la Filarmonica ha lanciato con l’iniziativa e i video più belli saranno ripubblicati sui profili social dell’orchestra.