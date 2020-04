Teatro dell’Opera di Roma: insediato il nuovo CDI

Si è insediato il nuovo Consiglio di Indirizzo del Teatro sotto la presidenza della Sindaca di Roma, Virginia Raggi. Ne fanno parte: Maria Pia Ammirati in rappresentanza di Roma Capitale, Michaela Castelli in rappresentanza di Acea SPA, Gianluca Comin in rappresentanza del Mibact, Albino Ruberti in rappresentanza della Regione Lazio e Lorenzo Tagliavanti in rappresentanza della CCIAA di Roma. Michaela Castelli è stata nominata Vice Presidente.

Nella seduta, il Consiglio di Indirizzo ha rinnovato la fiducia all’unanimità a Carlo Fuortes proponendolo nel ruolo di Sovrintendente, per il prossimo quinquennio, al Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Dario Franceschini.

Il Consiglio ha, infine, approvato la variazione al Bilancio previsionale 2020 conseguente alla crisi derivante dall’epidemia di Covid-19.