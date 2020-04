Officina Pasolini: Luísa Sobral in diretta con “Tosca”

Continuano gli appuntamenti di InstaHub – Officina Pasolini a casa tua, la programmazione in diretta sul profilo Instagram del Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio. Una programmazione in continuo aggiornamento con grandi artisti e lo sguardo puntato all’estero grazie alla presenza di ospiti di prestigio internazionale e di rilevante spessore culturale e umano, che parleranno sia della loro recente produzione artistica che della realtà sociale vissuta in questi giorni di quarantena.

Il prossimo ospite, venerdì 24 aprile ore 18.00, è Luísa Sobral, tra le più importanti compositrici e interpreti della nuova generazione di artisti portoghesi. La cantautrice lusitana con all’attivo oltre quindici milioni di dischi venduti nel mondo si racconterà a Tosca. Insieme parleranno di nuovi progetti e di come i musicisti portoghesi stanno affrontando nel loro paese questo momento di emergenza sanitaria mondiale. Non mancherà l’occasione per parlare di Amar Pelos Dois, canzone scritta per il fratello Salvador e vincitrice all’Eurovision Song Contest 2017, che in una versione italiana, adattata da Joe Barbieri, Tosca ha inserito nel suo ultimo CD Morabeza, insieme a un altro brano che Luísa Sobral ha composto in italiano per lei dal titolo Un giorno in più.

Prossimi appuntamenti: Luciana Littizzetto (29/4) intervistata da Tosca e Arturo Brachetti (30/4) intervistato da Gino Castaldo.

Per collegarsi a InstaHub – OfficinaPasolini a casa tua IG: @officinapasolini

Programmazione in continuo aggiornamento . Per aggiornamenti www.officinapasolini.it

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini Coordinatore generale Tosca

Consulenza alla programmazione Valentina Romano