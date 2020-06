Officina Pasolini: ecco gli appuntamenti dal 17 al 19 giugno

Nuova settimana con nuovi ospiti in diretta streaming ad Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio.

Mentre le attività formative proseguono in e-learning per le tre sezioni del Laboratorio (Canzone, Teatro, Multimediale), gli incontri dell’HUB di Officina Pasolini continuano ad offrire contenuti, in condizione di sicurezza, informazione e intrattenimento di qualità, attraverso i collegamenti di InstaHub – Officina Pasolini a casa tua lanciati dal proprio canale Instagram e poi disponibili sul sito e YouTube.

Storico componente del gruppo Elio e le Storie Tese, istrionico, divertente e molto popolare per le apparizioni in tv al limite dell’assurdo, Rocco Tanica è il protagonista di un incontro virtuale con Giorgio Cappozzo, mercoledì 17 giugno ore 18.00, durante il quale racconta se stesso e la propria storia come solo lui può fare. Talento versatile al limite del paradossale, è musicista, autore, attore, doppiatore, conduttore e scrittore e ha collaborato con molti cantautori italiani. Per fare alcuni nomi, Roberto Vecchioni, Massimo Ranieri, Claudio Baglioni, Sergio Caputo, Fabrizio De André, con cui ha collaborato nel disco Le nuvole del 1990. Gli ingredienti del racconto saranno tantissimi e attraverseranno decenni e ricordi con l’andamento di una colonna sonora bizzarra.

Giovedì 18 giugno alle 18.00 in collegamento ci sarà Massimiliano Bruno. Sceneggiatore, commediografo, attore, regista teatrale e cinematografico, si racconta a Tosca in una conversazione informale attraverso i momenti più importanti di una carriera densa di successi teatrali e al cinema.

Venerdì 19 giugno ore 18.00 chiude la settimana Simona Molinari intervistata da Gino Castaldo. Cantante jazz tra le più eleganti del panorama italiano che vanta collaborazioni con artisti come Al Jarreau, Gilberto Gil, Andrea Bocelli, Simona Molinari si collegherà in diretta con Gino Castaldo e parlerà anche di questa delicata fase che stiamo vivendo. Un’ottima occasione per approfondire il percorso di questa giovane musicista aquilana (anche se è nata a Napoli il 23 febbraio 1983) dedita al jazz e al pop di qualità, che con

la sua voce seducente e la sua musica electro-swing ha conquistato un pubblico sempre più trasversale.

———-

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Mercoledì 24 giugno

Nicola Savino con Giorgio Cappozzo ore 18.00

Determinato, sicuro di sé, con punte di entusiasmo adolescenziale, ma i piedi saldamente per terra, Nicola Savino si racconterà a tutto tondo. Lo storico conduttore di Radio DeeJay e popolare volto televisivo, autore, attore e produttore discografico sarà intervistato da Giorgio Cappozzo in una diretta che si preannuncia ricca di sorprese e soprattutto di divertimento allo stato puro.

~

Giovedì 25 giugno

Francesca Reggiani con Simona Banchi ore 18.00

Senza dubbio tra le più popolari comiche italiane degli ultimi decenni, Francesca Reggiani è la protagonista di un collegamento in cui, come nel suo recente libro Sono italiana, ma voglio smettere, scritto con Valter Lupo e Gianluca Giugliarelli, l’artista ripercorrerà le migliori performance, i monologhi raffinati e allo stesso tempo dissacranti che l’hanno resa autrice e attrice unica nel nostro panorama teatrale. Intervistata da Simona Banchi, con la sua consueta ironia ripercorrerà in questa speciale occasione vent’anni di storia italiana tra costume e politica, raccontando i suoi personaggi più famosi, parodie esilaranti costruite senza mai perdere di vista la delicatezza: Ferilli, Pravo, Loren, Parietti, Santanché, Sciarelli, Versace, Flavi solo per citarne alcuni. Un’occasione insomma da non perdere per conoscere più da vicino la sua intensa carriera, stracolma di successi grazie a una comicità che non cede a nessun compromesso e sa far riflettere sulle debolezze umane.

~

Sabato 27 giugno

Femminile plurale con nomi artiste da definire

conduce Michele Monina ore 18.00

Seconda edizione di Femminile plurale, sorta di “Stati generali” del cantautorato femminile a cura del giornalista Michele Monina. Lo scorso anno questa singolare e originale manifestazione, durante la quale tante autrici si “raccontano” musicalmente, ha avuto grande successo a dimostrazione del fatto che la musica nata dal talento artistico femminile c’è, esiste e deve essere sostenuta e valorizzata. Perché la canzone d’autore al femminile è più viva che mai. Tra le ospiti di quest’anno: Giorgieness, Cristina Velardo, Lamine, Serena Ganci, Micaela Tempesta, Carolina Bubbico, Francesca Incudine, Ilaria Porceddu, Serena Brancale, Chiara Dello Iacovo.

La programmazione è in continuo aggiornamento .

Per collegarsi a InstaHub – OfficinaPasolini a casa tua IG: @officinapasolini