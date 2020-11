Teatro Vascello: gli spettacoli in Live Streaming

A seguito delle ultime decisioni prese dal governo, il Teatro Vascello – che a settembre 2020 aveva ripreso le sue attività con grande entusiasmo e confortato dalla presenza del pubblico, seppur contingentato – reagisce con una serie di iniziative per dare continuità lavorativa ad artisti e maestranze e per mantenere un contatto con gli spettatori seppur a distanza.

Per questo saranno programmati alcuni appuntamenti in streaming l’8 novembre h 17 e il 10 – 11 novembre h 19 e h 21 doppia replica: spettacoli di prosa, danza, letture, concerti in attesa di poter riaprire presto al pubblico e riprendere dal vivo l’attività.

CURIOSIT À LETTERARIE a cura di Manuela Kustermann con Sara Borsarelli

in LIVE STREAMING domenica 8 novembre h 17

Sara Borsarelli leggerà due racconti di Alice Munro

Prossimi appuntamenti domenica 15 novembre 2020 h 17

mercoledì 18 novembre 2020 h 18

——–



COEFORE ROCK & ROLL – PAMPHLET ON TRAGEDY (PERFORMANCE VERSION)

COMPAGNIA ENZO COSIMI

DIRETTA Streaming il 10 e 11 novembre

martedì e mercoledì h 19 e h 21 doppia replica

Ispirato alla tragedia eschilea, lo spettacolo pone al centro della ricerca il gesto feroce del matricidio commesso dall’eroe greco, e con esso il perdono, l’irrazionalità e la ragione, l’inadeguatezza e il fallimento, cristallizzandolo in una nuova visione.

———



——–



