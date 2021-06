Due rassegne per l’estate di Cantieri Meticci

Finalmente possiamo dirlo di nuovo: buona estate!

Per noi l’estate vuol dire costruire occasioni per stare insieme, incontrarsi, vivere come una comunità gli spazi cittadini: il tutto attraverso eventi pubblici all’aperto che ci piace immaginare come attimi di possibile felicità.

Due luoghi lontani dal traffico cittadino, dove poter godere la frescura della sera in completa tranquillità: spettacoli, concerti, workshop, presentazioni, reading, proiezioni… e tante proposte per giovani, meno giovani, adolescenti e bambini! Perciò abbiamo pensato a benin due punti opposti di Bologna: la Stagione Estiva di Salus Space , nel Quartiere Savena, e inGorki – ingorghi d’Arte di periferia nel Quartiere Navile.Due luoghi lontani dal traffico cittadino, dove poter godere la frescura della sera in completa tranquillità: spettacoli, concerti, workshop, presentazioni, reading, proiezioni… e tante proposte per giovani, meno giovani, adolescenti e bambini! Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito per cui vi basterà solo prenotare!

In entrambi i luoghi sarà presente un punto bar, aperto un’ora prima degli eventi. Vi aspettiamo a braccia aperte!

ATTIMI DI POSSIBILE FELICITÀ

Stagione estiva 2021

26 giugno – 7 agosto ➤ programma completo info e prenotazioni:

salus@cantierimeticci.it | 328.6145699 Salus Space | Via Malvezza 2/2, Bologna

(autobus: linea 25, Dep. Due Madonne)