Villa Ada Incontra il mondo (27° edizione)

Ci siamo. La XXVII edizione di Villa Ada Roma Incontra il Mondo è pronta a partire per liberare nuovamente le energie dello spettacolo dal vivo. 60 concerti, decine di incontri e dibattiti culturali si susseguono senza sosta fino al 18 agosto, all’interno di un ricco cartellone che quest’anno ha un titolo che risponde a una volontà, un desiderio e un augurio: “La musica che cura”.

Si inizia mercoledì 23 giugno con Giancane, uno degli artisti più amati dalla città. Cantautore dal grande senso dell’umorismo e dalla chiara vocazione country, la sua “Ipocondria” è stata la sigla della celebre “Rebibbia quarantine”, la serie disegnata da Zerocalcare che ha regalato spensieratezza agli utenti del web durante il difficile periodo della pandemia. Tra osservazioni pungenti, ironia e una profonda curiosità nei confronti degli stati ansiosi, Giancane è l’autore di una nuova grammatica cantautorale di chiara provocazione e vocazione popolare, senza dismettere la vocazione folk’n’roll e country-neomelodica che l’hanno reso celebre.

Un festival nel festival, due concerti in uno, 8 artisti sul palco: giovedì 24 giugno arriva Spaghettiland, la rassegna della nuova musica italiana organizzato dal celebre Spaghetti Unplugged. Si inizia alle ore 19 con William Mezzanotte, in arte Nayt. Ventisei anni, grande carisma, già sei album all’attivo, è tra i nomi di maggior spicco del rap italiano. Con lui sul palco Esseho, nome d’arte di Matteo Montalesi, classe ’97, polistrumentista, autore e produttore romano, con un esordio di oltre due milioni di stream sulle piattaforme con il suo singolo Bambi. Si prosegue alle 21,30 con Margherita Vicario, istrionica artista che divide la sua carriera tra la musica e la recitazione per tv e cinema. Con il suo nuovo album “Bingo” è già in vetta alle classifiche di vendita: un fantastico viaggio in technicolor, che scruta e legge il presente in maniera audace e mai banale. Non finisce qui. Il palco sarà aperto anche ad alcune nuove proposte: Chiamamifaro, Davide Amati, Emsaisi, Nuvolari e Trage suonano all’interno del progetto Road to Spaghettiland con il sostegno del MIC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Venerdì 25 giugno Villa Ada ospita un artista dal lavoro seducente, eclettico e provocatorio, capace di attraversare confini geografici e musicali. Cantante, chitarrista, produttore e compositore, tra i fautori della “no wave”, Arto Lindsay arriva a Roma con “Voce e Vortice”, in una serata imperdibile organizzata dalla IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti. Era il 31 luglio del 1981 quando Carmelo Bene portò in scena a Bologna la sua “Lectura Dantis”, dedicando i versi della Divina Commedia e il suo spettacolo alle vittime della strage di matrice fascista che un anno prima, nella stazione ferroviaria, aveva provocato 85 morti e oltre 200 feriti. Tra il pubblico quel giorno c’era anche Lindsay, che nella Capitale riadatta in musica quello spettacolo a 40 anni dalla performance e a 700 anni dalla scomparsa di Dante.

In una scena svuotata, fatta di sola luce e al centro di un allestimento audio a spirale come un vertiginoso girone dantesco, l’artista statunitense riunisce una piccola compagnia di musicisti/rumoristi, i droni sonori di Melvin Gibbs, il millenario canto carnatico di Roopa Mahadevan, la voce radicata e radicale di Rachele Andrioli, il violoncello maestosamente umano di Redi Hasa, e parte alla ricerca di una sua misura musicale dentro l’incommensurabile voce delle torri di Bologna.

Sabato 26 giugno è in scena Tutte le poesie possibili, da Castelporziano a Villa Ada: 30 poeti italiani si alternano sul palco in una straordinaria riedizione del mitico festival dei poeti che nel 1979 ha portato migliaia di persone ad ascoltare poesie sul litorale romano. L’evento si inserisce all’interno della rassegna La Bella Estate di Renato: l’iniziativa dedicata alla figura di Renato Nicolini, alla sua visione della cultura e all’Estate Romana, il magnifico frutto del suo impegno decennale come assessore alla Cultura del Comune di Roma.

A cura di Pasquale Minieri, Lidia Riviello, Elisa Davoglio e Angelo Zanecchia, la serata – gratuita – inizia alle ore 20,30 ed è introdotta da Andrea Cortellessa, con l’omaggio musicale (in video) affidato a Polo Fresu. Oltre i numerosi interventi dal vivo, sono previsti collegamenti da tutto il mondo con Michaël Battala (Marsiglia), Frédéric Forte (Parigi), Maël Guesdon (Parigi), François Lespiau (Marsiglia), Angelo Nestore (Malaga), Mustapha Qossoqsi (Nazareth), Jennifer Scapettone (Chicago), Paul Vangelisti (Los Angeles). Claudio Morici è il protagonista di un divertente intermezzo teatrale mentre le performance musicali sono affidate a Raiz con Michele Ascolese, Paolo Damiani, Andrea Satta con Stefano Ciuffi, Claudio Orlandi con il gruppo Pane, Giulia Anania; mentre in video partecipano Maria Pia De Vito e Paolo Fresu.

Domenica 27 giugno chiude la prima settimana della manifestazione il glam-punk’n’roll dei Giuda, band romana a vocazione internazionale, tra le maggiori esponenti del rock’n’roll italiano potente e grintoso. Uniti da una comune passione per le esibizioni dal vivo, li caratterizza un sound di stampo seventies, ma perfettamente a fuoco nei confronti di sonorità più moderne. L’ultima uscita discografica è il box set dedicato al decennale dell’album Racey Roller composto da tre singoli in formato 7” con demo e outtakes, un booklet con la storia degli inizi della band, la tessera ufficiale della Giuda Horde e vari gadget.

Oltre ai nomi già annunciati, si aggiungono al cartellone di Villa Ada Donatella Rettore, Enzo Avitabile, Filippo Giardina, la serata con Adriano Viterbini, Riccardo Sinigallia e Ice one, Comete e Time 2 Rap Festival, l’appuntamento organizzato dall’etichetta romana Time 2 Rap Records che presenta al pubblico gli artisti del suo roster.

Confermata anche in questa edizione l’Area Free a ingresso gratuito, aperta dalle ore 19 al dibattito e al confronto con il mondo dell’associazionismo e personalità del mondo culturale.

La manifestazione rientra nel progetto promosso da Roma Culture all’interno dell’Estate Romana, curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE.

Tutti gli eventi si svolgono in linea con le disposizioni governative per garantire la massima sicurezza secondo le norme di contrasto al Covid. Durante le performance nel Main stage i posti saranno seduti (non numerati) e distanziati in base ai nuclei di promiscuità.

——-

Main sponsor di questa edizione sono: Dice, Glo e Nastro Azzurro.

Media partner: Rai Radio2, Funweek, Pink Noises, Roma Today e Zero Roma.

Partner di progetto: Regione Lazio, Istituzione Universitaria dei Concerti (IUC), Cowork e Trenta Formiche. Partner di sostenibilità: Amico Bicchiere, Coloriage, Eco.reverb, Ecozona Iberian e Plastic Free.

————

VILLA ADA – ROMA INCONTRA IL MONDO – LA LINE UP COMPLETA

23 GIUGNO GIANCANE • 24 GIUGNO SPAGHETTILAND MARGHERITA VICARIO & NAYT • 25 GIUGNO ARTO LINDSAY / CARMELO BENE “Lectura Dantis Voce e Vortice” • 26 GIUGNO TUTTE LE POESIE POSSIBILI omaggio a Renato Nicolini (free) • 27 GIUGNO GIUDA + A/LPACA • 28 GIUGNO GIULIA ANANÌA & EMILIO STELLA in: bella, gabriella! MAMMA ROMA E LE SUE FIGLIE • 29 GIUGNO CARO FABER / ROMA CANTA DE ANDRÉ • 30 GIUGNO JUGGERNAUT + NERO DI MARTE • 1 LUGLIO LONDON 69 performing THE BEATLES • 2 LUGLIO DUB FX FEAT. MR WOODNOTE • 3 LUGLIO TIME 2 RAP FESTIVAL • 4 LUGLIO GREG & FAT BONES BIG BAND • 5 LUGLIO I MINISTRI • 6 LUGLIO VASCO BRONDI • 7 LUGLIO INDACO & FRIENDS TRENTENNALE • 8 LUGLIO RADIODERVISH • 9 LUGLIO MARTUX_M • 10 LUGLIO BOMBINO SOLO SHOW ACCOMPAGNATO DA ADRIANO VITERBINI (free) • 11 LUGLIO COMETE • 12 LUGLIO BEST OFF CLAUDIO MORICI • 13 LUGLIO NUOVE TRIBÙ ZULU (free) • 14 LUGLIO MICHELA GIRAUD • 15 LUGLIO FUTURO ARCAICO SHOWCASE • 16 LUGLIO ASIAN DUB FOUNDATION “LA HAINE” Live Soundtrack • 17 LUGLIO LEYLA MCCALLA + JOZEF VAN WISSEM • 18 LUGLIO LUCA RAVENNA • 19 LUGLIO HUUN-HUUR-TU • 21 LUGLIO GRUPO COMPAY SEGUNDO • 22 LUGLIO SUBSONICA • 23 LUGLIO IOSONOUNCANE + VIERI CERVELLI MONTEL • 24 LUGLIO ENZO AVITABILE in NEAPOLITAN INVASION feat: TONY ESPOSITO • 25 LUGLIO FILIPPO GIARDINA • 26 LUGLIO RON GALLO + CHICKPEE + THE UNDERGROUND YOUTH • 27 LUGLIO FATOUMATA DIAWARA • 28 LUGLIO NEGRITA • 29 LUGLIO MELANCHOLIA • 30 LUGLIO SONS OF KEMET + ALEK HIDELL • 31 LUGLIO ROME PSYCH NITE • 1 AGOSTO C’MON TIGRE • 2 AGOSTO DIRECTION ZAPPA • 3 AGOSTO ADRIANO VITERBINI – ICE ONE – RICCARDO SINIGALLIA • 4 AGOSTO DONATELLA RETTORE Back To The Stage • 5 AGOSTO BORGATA BOREDOM RELOADED • 6 AGOSTO ERNIA • 7 AGOSTO MASSENZIO IERI OGGI DOMANI E IL TEATRO DELLA CITTÀ omaggio a Renato Nicolini • 8 AGOSTO KOKOROKO + MONDOCANE • 9 AGOSTO MODENA CITY RAMBLERS • 11 AGOSTO KODEX sonorizza JOHN CARPENTER • 12 AGOSTO MOLTHENI…e altre date da annunciare.

————–

VILLA ADA ROMA INCONTRA IL MONDO

VILLA ADA – via di Ponte Salario 28 – Roma

#LAMUSICACHECURA

Dalle ore 19 apertura Area Free

Dalle ore 19 apertura botteghino e dalle ore 20 apertura porte Main Stage

Dalle ore 21.30 circa a 00.00 concerti nel Main Stage (area a pagamento)

Chiusura della Villa prevista alle ore 02.00

***

Biglietti: https://dice.fm/venue/villa-ada-l2yp

Per gli eventi a ingresso gratuito è necessario prenotarsi su dice.fm

***

Sito web: https://www.villaada.org/

Facebook: https://www.facebook.com/VillaAda.Fest/

Instagram: https://www.instagram.com/villaadafest/