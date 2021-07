Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce (4° edizione)

“Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce”, ovvero quando il “genio” nell’arte incontra lo “spirito del luogo”. Dal 23 al 25 settembre, nel complesso monumentale di Santa Croce a Firenze, avverrà la riscoperta – diversa e suggestiva – di un luogo straordinario, noto in tutto il mondo per il proprio valore storico e artistico, attraverso la musica e la parola. La proposta è quella di un dialogo tra storia e contemporaneità, tra scrittura e musica, tra arte e poesia, con tanti protagonisti d’eccezione e perfomance site specific, originali e in prima assoluta. Programma completo su www.controradio.it e www.santacroceopera.it.

I primi nomi sono Stefano Massini, Dacia Maraini in dialogo con Chiara Frugoni, Stefano Bartezzaghi Franco Arminio con Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli. Gli eventi sono ideati e messi in scena come site specific, in consonanza con il Genius Loci di Santa Croce.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Controradio Club, Controradio e Opera di Santa Croce, in collaborazione con La Nottola Di Minerva e con il contributo del Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2021 e della Città Metropolitana di Firenze, propone per la quarta edizione i contributi artistici di musicisti, attori e scrittori, in alcuni dei luoghi più affascinanti e significativi di Santa Croce, ovvero il Chiostro grande, il Cenacolo, il Chiostro di Arnolfo.

Le esibizioni, a numero chiuso e contingentate nel numero di spettatori per le norme anti-covid, si svolgeranno per due notti (giovedì 23 e venerdì 24) fino all’alba del sabato, quando, alle ore 6.00, si terrà il concerto di chiusura.

La quasi totalità degli spettacoli sono site specific dunque pensati per essere rappresentati in Santa Croce e in prima assoluta.

Nell’ottica di valorizzare il complesso monumentale di Santa Croce e i luoghi francescani (chiostri, chiese, musei) che si trovano nei comuni della Città Metropolitana di Firenze, la manifestazione sarà preceduta da un ciclo di visite guidate con percorsi di approfondimento aperti al pubblico.

Il programma degli eventi con orari e modalità di partecipazione è consultabile online sul sito www.controradio.it e www.santacroceopera.it