“Mala Sirena/La Sirenetta” di Katarina Arbanas e Giulio Settimo

Sabato 24 luglio uno spettacolo per tutte le età è in scena a Udine, alla sesta edizione di FESTIL_Festival estivo del Litorale diretta da Alessandro Gilleri, Tommaso Tuzzoli, e Katja Pegan: con il sostegno del Comune di Udine e in collaborazione con Teatro Contatto Blossoms/Fioriture, arriva al Teatro San Giorgio alle 18.00 “Mala Sirena/La Sirenetta”, scritto, diretto e interpretato da Katarina Arbanas e Giulio Settimo.

Per grandi e bambini dai 10 anni in su, prodotto da GLugL, l’intramontabile classico della letteratura per ragazzi diventa uno spettacolo teatrale tutto da scoprire, una fantasia acquatica sui segreti delle profondità marine in cui si incontreranno le creature miracolose che vivono negli abissi. In questa moltitudine di specie e di forme, ce ne sono alcune che sono simili agli umani, e tuttavia sono pesci: le sirene marine. Qui v’è una sirena che è più giovane delle altre, la Sirenetta, la voce più bella che sia mai risuonata nelle profondità dell’oceano. La sua avventura inizia il giorno in cui è divenuta abbastanza grande per vedere un altro mondo, quello al di sopra della superficie del mare. Ottenendo il permesso di sua nonna, la regina del mare, di potersi avventurare nella superficie, la Sirenetta troverà l’amore, il più grande di tutti i segreti che cambieranno per sempre la sua vita. Le musiche sono di Petar Eldan, scenografia e luci di Giulio Settimo e la voce della Sirenetta è di Hana Hegedušić.

sabato 24 luglio, ore 18.00 | Udine, Teatro San Giorgio

Mala Sirena/La Sirenetta

con Katarina Arbanas e Giulio Settimo

musiche Petar Eldan

scenografia e luci Giulio Settimo

voce della Sirenetta Hana Hegedušić

drammaturgia e regia Katarina Arbanas e Giulio Settimo



produzione GLugL

età consigliata 10+

Con il sostegno del Comune di Udine

Spettacolo realizzato in collaborazione fra FESTIL_Festival estivo del Litorale e Teatro Contatto Blossoms/Fioriture

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e biglietteria, visita il sito www.festivalestivodelitorale.com

Per gli appuntamenti a Udine visita anche il sito www.cssudine.it

Per gli appuntamenti a Trieste

Prevendita TicketPoint Corso Italia Corso Italia, 6/c – Trieste

Vendita online biglietteria.ticketpoint-trieste.it