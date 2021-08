Nòt Film Fest (4° edizione)

Svelato il programma ufficiale del Nòt Film Fest (www.notfilmfest.com), festival di cinema indipendente internazionale che si svolgerà dal 24 al 29 agosto 2021 a Santarcangelo di Romagna (RN). La manifestazione cinematografica avrà luogo nella suggestiva cornice dello Spazio Sferisterio (Via Arrigo Faini 8), dove filmmakers emergenti, veterani e cinefili si mescoleranno in un ambiente rilassato, internazionale e stimolante all’insegna di cinema, musica e buon cibo.

Tra le 173 proiezioni in sala, saranno oltre 75 le anteprime italiane, 28 le anteprime europee e ben 13 quelle mondiali. Da segnalare inoltre le prime europee dei film nominati agli Oscar 2021: HUNGER WARD di Skye Fitzgerald e FEELING THROUGH di Doug Roland, che sarà inoltre il corto di apertura della manifestazione.

Tra i lungometraggi spiccano le prime europee di BEST SUMMER EVER di Michael Parks Randa, Lauren Smitelli (Stati Uniti), musical realizzato con un cast composto quasi interamente da attori disabili con le figurazioni speciali di Maggie Gyllenhaal, Peter Sarsgaard e Benjamin Bratt e HIGHWAY ONE di Jaclyn Bethany (Stati Uniti) secondo lungometraggio per la stella nascente del cinema indie americano con un cast di giovani talenti come Stella Baker, Greta Bellamacina e Ivy George.

Per gli appassionati di musica imperdibile BLEEDING AUDIO di Chelsea Christer (stati Uniti), il documentario sull’ascesa della band The Matches con gli interventi di Mark Hoppus (Blink 182) e altre leggende della scena rock anni 2000.

Spazio inoltre alle prime mondiali: ROAD TO PERTH di Chad Peter (Australia), CONFERENCE OF THE BIRDS di Kevin Contento (Stati Uniti), GODEEP di Giacomo De Biase (italia) e FRENCH KISS GOES TO OULU di Fred e Nicolas Reau.

In sala per le proiezioni di mezzanotte anche i capolavori del cinema dell’orrore AMULET di Romola Garai (Regno Unito) e SPUTNIK di Egor Abramenko (Russia), proiettati in partnership con ToHorror Fantastic Film Fest di Torino.

Lo stampo internazionale del festival si evince soprattutto dalle numerose proiezioni realizzate in partnership con festival stranieri. Tra questi si segnala: la selezione di cortometraggi dedicati alla disabilità del progetto UNSTOPPABLE di Slamdance Film Festival, la spotlight dedicata alla cinematografia Norvegese realizzata in partnership con la REALE AMBASCIATA DI NORVEGIA oltre a Krakow Film Fest (Polonia), Evolution Mallorca International Film Festival (Spagna), Busan International Short Film Festival (Corea del Sud), Minikino Film Week (Indonesia), PÖFF Shorts (Estonia), Lithuanian Shorts (Lituania) e Fondazione del Cinema Finnico (Finlandia).

L’edizione 2021: Rebel Up all’insegna di inclusività e innovazione

Il festival è sotto la direzione artistica di Noemi Bruschi, Alizé Latini e Giovanni Labadessa e si presenta come una Sundance tutta Italiana dove poter scoprire il grande cinema di domani. Nato nel 2018, Nòt Film Fest propone un progetto capace di creare una nuova dimensione comunitaria, diffondere valori e valorizzare il territorio, attraendo a Santarcangelo oltre 16 partner culturali internazionali e 8 nazionali tra festival, fondazioni cinematografiche, università e ambasciate provenienti da Europa, Asia e Stati Uniti, oltre alle centinaia di filmmakers in arrivo da tutto il mondo.

Con il sostegno della città di Santarcangelo di Romagna, della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, della Emilia-Romagna Film Commission, del Consolato Generale D’Italia a Los Angeles e della Reale Ambasciata di Norvegia, Nòt Film Fest si presenta per la sua quarta edizione con lo slogan “Rebel Up!”, a ricordare che è solo grazie alle voci ribelli che si crea innovazione.

La manifestazione si pone inoltre l’obiettivo di creare a Santarcangelo di Romagna una nuova stagione turistica fatta di nuove espressioni sociali, culturali ed economiche, con una serie di appuntamenti che regalano un’esperienza unica agli oltre 6.000 avventori che vi partecipano annualmente.

“Nòt Film Fest nasce con l’opportunità di creare un Salon de Refuse capace di riscattare il NOT, nella sua accezione Inglese, dall’idea di rifiuto. La parola preferita dell’industria cinematografica approda in Romagna e trova nella sua accezione dialettale un nuovo significato. Nòt in dialetto significa la “Notte”, momento in cui viene dato libero sfogo alla creativitá. Basato sul senso di community Nòt cancella le distanze e promuove le voci più innovative del panorama cinematografico internazionale.” – racconta Giovanni Labadessa, Co-Founder della manifestazione.

Gli Ospiti di Nòt Film Fest

La kermesse, che unisce idealmente Los Angeles dove è stato concettualmente pensato nel 2017, a Santarcangelo di Romagna, ha sempre vantato un parterre di ospiti di eccezione. Quest’anno la città romagnola ospiterà: Lorn Macdonald, vincitore ai Bafta come Miglior Attore per BEATS, Brian Welsh, regista di BLACK MIRROR e BEATS, Ludovico di Martino, regista di LA BELVA (Netflix), Marta Gastini, attrice di TUTTA COLPA DI FREUD (Amazon Prime), Liliana Fiorelli, attrice de I PREDATORI, vincitore a Venezia Orizzonti, Francesca Cavallo, autrice dei Best Seller STORIE DELLA BUONANOTTE PER BAMBINE RIBELLI ed ELFI AL QUINTO PIANO, Luca Finotti creativo e regista di fashion films per Nike, Versace, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, e molti altri, Maria Vicini, fondatrice di LuceSoulsellers e giornalista, Giada Mazzoleni, produttrice di FULCI FOR FAKE in competizione alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019 e Niccolò Gentili, attore, regista e direttore artistico di Cortinametraggio.

E ancora: Stefania Rosini, fotografa di scena per ZERO ZERO ZERO, PEAKY BLINDERS e LUCKY, Marina Peluso, talent agent per la PLANET FILM, agenzia romana che tra i suoi clienti vanta Alessandro Borghi e Francesco Di Napoli, Peter Baxter, fondatore di Slamdance, Sandrine Cassidy, rappresentante della University of Southern California e moltissimi altri ancora.

Non solo cinema: la musica dal vivo del Nòt Film Fest

Dopo il successo dello scorso anno, torna l’appuntamento con la musica dal vivo con ospiti segreti, con un format importato direttamente dal The Sayers Club di Los Angeles, in cui gli avventori possono trovarsi faccia a faccia con Prince o Stevie Wonder e ascoltare le loro performance inedite dal vivo. Allo stesso modo, durante le serate del festival si potrà assistere, gratuitamente, ad esibizioni inedite di artisti della scena nazionale e internazionale, emergenti o già noti al grande pubblico, i cui nomi però rimarranno segreti fino a pochi minuti prima dell’inizio dell’esibizione. Lo scorso anno, sotto lo stesso format, si è esibito, tra gli altri, il rapper Random, tra i protagonisti dell’edizione 2021 con il brano “Torno da Te” e autore delle hit “Chiasso” e “Rossetto”.

Nòt Film Fest sarà quindi manifestazione a 360 gradi che collega cinema e territorio, pronta a stupire, affascinare e coinvolgere tutti i suoi spettatori.

Per scaricare il programma della manifestazione: QUI

MOONWALKER FEATURES

The Promise of Pisa Norbert ter Hall ITALIAN PREMIERE Netherlands

PilateLinda Dombrovszky PREMIERE REGIONALE Hungary

Tereza37 Danilo Serbedzija ITALIAN PREMIERE Croatia

Negative Numbers Uta Beria REGIONAL PREMIERE Georgia

Fear Ivaylo Hristov REGIONAL PREMIERE Bulgaria

Road to Perth Chad Peter WORLD PREMIERE Australia

MashaAnastasiya Palchikova ITALIAN PREMIERE Russia

​

SHOOTING STAR FEATURES

The Five Rules of Success Orson Oblowitz ITALIAN PREMIERE USA

The Conference of the Birds Kevin Contento WORLD PREMIERE USA

Vagenda Stories Natascha Beller ITALIAN PREMIERE Switzerland

Buck Alamo Ben Epstein ITALIAN PREMIERE USA

Murder Bury Win Michael Lovan ITALIAN PREMIERE USA

Best Summer Ever Michael Parks Randa, Lauren Smitelli EUROPEAN PREMIERE USA

Highway One Jaclyn Bethany EUROPEAN PREMIERE USA

​

MOONWALKER SHORTS

54/The Blind Turtle and the Endless Sea Isabella Margara REGIONAL PREMIERE Greece

A Handful of Rust Conor Chandler Simpson PREMIERE EUROPEA USA

A Roll in the Hay Geoffrey Fighiera ITALIAN PREMIERE France

A Simple Fucking Gesture Jesse Shamata ITALIAN PREMIERE Canada

Absent Libby Burke Wilde ITALIAN PREMIERE UK

Body of the mined Eric Jungmann ITALIAN PREMIERE USA

David Zachary Woods REGIONAL PREMIERE USA

Expectancy Juho Fossi ITALIAN PREMIERE Finland

Feeling Through Doug Roland EUROPEAN PREMIERE Oscar nominated USA

Ferine Andrea Corsini REGIONAL PREMIERE Italy

Free Fall Emmanuel Tenenbaum ITALIAN PREMIERE France

Hireth Konrad Begg ITALIAN PREMIERE UK

In These Parts Gavin Michael Booth EUROPEAN PREMIERE USA

Kill Anneli Antti Holma ITALIAN PREMIERE Finland

Life Goes On Henry K. Norvalls ITALIAN PREMIERE Norway

Mila Cinzia Angelini REGIONAL PREMIERE USA

Mind my Mind Floor Adams ITALIAN PREMIERE Netherlands

Night Shoot Penny Eizenga ITALIAN PREMIERE Canada

Onolulo Iacopo Zanon REGIONAL PREMIERE Italy

Rent Do Gavin Michael Booth EUROPEAN PREMIERE Canada

SummerWinterSummer Thy Tran EUROPEAN PREMIERE USA

The Flame Giacomo Talamini REGIONAL PREMIERE Italy

The Bath Anissa Daoud REGIONAL PREMIERE Tunisia / France

The Gentle Art of Violence Andrew Przybytkowski ITALIAN PREMIERE Canada

Wesley Travis Andrade ITALIAN PREMIERE USA

White Goldfish Raf Roosens , Jan Roosens ITALIAN PREMIERE Belgium

Wichita Sergine Dumais REGIONAL PREMIERE USA

Wild Will Alan King REGIONAL PREMIERE Australia

The Bin Jocelyn Tamayao EUROPEAN PREMIERE Philippines

Single Ashley Eakin ITALIAN PREMIERE USA

Stilts Dylan Holmes Williams ITALIAN PREMIERE UK

​

SHOOTING STAR SHORTS

Bracha Mickey Triest, Aaron Geva ITALIAN PREMIERE Israel

Ayaneh Nicolas Greinacher ITALIAN PREMIERE Switzerland

How to get $100 Million Ilya Polyakov ITALIAN PREMIERE USA

Bunny Jani Ilomäki ITALIAN PREMIERE Finlandia

Buongiornissimo!1 Leopoldo Medugno REGIONAL PREMIERE Italy

Carmilla Piper De Palma ITALIAN PREMIERE USA

Daughter Daria Kashcheeva NO PREMIERE Czech Repubblic

Furlough Phoebe Tonkin ITALIAN PREMIERE Australia

Go Fish Josh Brine ITALIAN PREMIERE USA

Jesus2020 Aude Thuries ITALIAN PREMIERE France

Mar y Cielo Roberto Zamora & Rocío Huerta EUROPEAN PREMIERE Chile

Masel Tov Cocktail Arkadij Khaet, Mickey Paatzsch REGIONAL PREMIERE Germany

Mathilda and the Spear Head Ignas Meolūnas NO PREMIERE Lithuania

My Dear Corpses German Golub ITALIAN PREMIERE Estonia

Nahjum Sebastian Torres Greene & Manuel Del Valle ITALIAN PREMIERE Mexico

Novozande the Musician Reza Riahi NO PREMIERE France / Iran

På Djuot Vatten (Offshore) Lorenzo Follari WORLD PREMIERE Sweden

OsWorld Philip Hedegaard Povlsen ITALIAN PREMIERE Denmark

Out With the Old George Summers ITALIAN PREMIERE UK

Raspberry Julian Doan EUROPEAN PREMIERE USA

Sauna Security Nils Knoblich ITALIAN PREMIERE Germany

Señor Masha Clark ITALIAN PREMIERE Serbia

Sh_t Happens M. Mihalyi & D. Štumpf REGIONAL PREMIERE Czech Republic / Slovakia

Shot Martín D. Guevara WORLD PREMIERE Spain

Sleep Tight Lewis Taylor REGIONAL PREMIERE UK

Talent Silver Õun REGIONAL PREMIERE Estonia

The Mirror Leila Murton Poole ITALIAN PREMIERE Australia

The Speech Haohao Yan ITALIAN PREMIERE Cina

The Storm Astrid Guinet ITALIAN PREMIERE France

Uncle Thomas Accounting for the Days Regina Pessoa REGIONAL PREMIERE Portugal

What is a Woman Marin Håskjold ITALIAN PREMIERE Norway

Road To Zion Andrew Reid EUROPEAN PREMIERE USA

The Co-op Cameron S. Mitchell ITALIAN PREMIERE USA

​

STUDENT JURY SHORTS

Il Tempo e i Giorni Alessia Buiatti REGIONAL PREMIERE Italy

No Filter Manu Montejo NO PREMIERE Spain

Not Now Andrew Liulko REGIONAL PREMIERE Ukraine

Protocole Sandwich Bousquie, Meis, Roy, Vignon, Warnitz ITALIAN PREMIERE France

Same Time Tomorrow Sara Gill EUROPEAN PREMIERE USA

Sloan Hearts Neckface Justin Fair EUROPEAN PREMIERE USA

The Explosion of a Swimming Ring Tommi Seitajoki REGIONAL PREMIERE Finland

The Watchmaker Charlie Fonville ITALIAN PREMIERE USA

They Won’t Last Portlynn Tagavi ITALIAN PREMIERE USA

Voices Tommaso Ferrara REGIONAL PREMIERE Italy

Committed Rachel Handler & Crystal Arnette EUROPEAN PREMIERE USA

Best Friend Cory Reeder EUROPEAN PREMIERE USA

Verisimilitude David Proud ITALIAN PREMIERE UK

​

SUPERDOCS FEATURES

Bleeding Audio Chelsea Christer EUROPEAN PREMIERE USA

French Kiss Goes to Ouau Fred Reau & Nicolas Reau WORLD PREMIERE France

Hunger Ward Skye Fitzgerald EUROPEAN PREMIERE Oscar nominated USA

March for Dignity John Eames ITALIAN PREMIERE UK / Georgia

GoDEEP Giacomo De Biase PRIMA MONDIALE Italiy

Hurdle Michael Rowley EUROPEAN PREMIERE USA

Bear-Like Roman Droux REGIONAL PREMIERE Switzerland

SUPERDOCS SHORTS

Bab Septa Randa Maroufi REGIONAL PREMIERE France

Scars Alex Anna ITALIAN PREMIERE Canada

Dick Pics Hannah Mc Swiggen & Russell Sheaffer ITALIAN PREMIERE USA

Tears Teacher Noemie Nakai ITALIAN PREMIERE Japan

Blue Frontier Ivan Milosavljecić REGIONAL PREMIERE Serbia

The Resilient Julie Lunde Lillesæter ITALIAN PREMIERE Norway

The Little moon Elena Kairyte ITALIAN PREMIERE Lithuania

Endomic Camille Hollett-French & Ipek Ensari EUROPEAN PREMIERE USA

Full Picture Jacob Reed EUROPEAN PREMIERE USA

​

EXPERIMENTAL SHORTS

Bad Mood Loris Giuseppe Nese REGIONAL PREMIERE Italy

The Train to Qinling Shir Baron ITALIAN PREMIERE USA

Freeze Frame Soetkin Verstegen REGIONAL PREMIERE Belgium

Mantis Albert Grabuleda WORLD PREMIERE Spain

PostPartum Henriette Rietz REGIONAL PREMIERE Germany

Average Happiness Maja Gehrig REGIONAL PREMIERE Switzerland

Sult Kenneth Karlstad ITALIAN PREMIERE Norway

Il Capitano è Fuori a Pranzo Tekla Taidelli EUROPEAN PREMIERE Italy

Lotus Angelika Fürstler & Austin Ahlborg EUROPEAN PREMIERE France

Metamorphosis Xi Wang EUROPEAN PREMIERE USA

​

MUSIC BOMB

Bless You Daniel Sweed WORLD PREMIERE Israel

Affondo Paolo Lobbia & Elia Tombacco WORLD PREMIERE Italy

Conny Fitore Muzaqi REGIONAL PREMIERE Germany

Lies in Blue Dominique T Skoltz ITALIAN PREMIERE Canada

Sting Like a Bee Leone Balduzzi REGIONAL PREMIERE Italy

Back to Us Gabriele Rossi REGIONAL PREMIERE Italy

David Blank Delia Simonetti REGIONAL PREMIERE Italy

A Little Too Much Martina Scarpelli REGIONAL PREMIERE USA

Little Big – Uno Alina Pasok, Iliya Prusikin ITALIAN PREMIERE Russia

Husky Evgenii Bakirov WORLD PREMIERE Russia

Mullettude Jeff Hillard PREMIERE EUROPEA USA

Teddy and the Love Gang Håvard Glad ITALIAN PREMIERE Norway

Heavy Baile Daniel Venosa ITALIAN PREMIERE Brazil

Lost Horse Adi Halfin REGIONAL PREMIERE Germany

A$$ Level Alison Becker ITALIAN PREMIERE USA

My Layers Susanne Serres EUROPEAN PREMIERE Canada

​

FASHION POP CORN

Alex Luca Spreafico REGIONAL PREMIERE Italy

Buoy David Magnier ITALIAN PREMIERE Ireland

Eggshell Ludovica De Feo ITALIAN PREMIERE Italy

Fenice Giulia Achenza REGIONAL PREMIERE Italy

Gaetana Arnaud Giacomini ITALIAN PREMIERE France

Guilty Andrew Arrakis PREMIERE EUROPEA Russia

Ingenue Luca Mariani WORLD PREMIERE Italy

Lost Time Anna Radchenko ITALIAN PREMIERE UK

Port de Bras Roman Villevoye ITALIAN PREMIERE Netherland

Queen Of The Mob India Gaul ITALIAN PREMIERE UK

Restless Tony Wang WORLD PREMIERE USA

Shadow Roses Txema Alguacil & David Fernández ITALIAN PREMIERE Spain

Campomaggi Michele Trevisani WORLD PREMIERE Italy

​

SPECIAL SCREENINGS

Non so Dove ma Insieme Luca Finotti REGIONAL PREMIERE Italy

Bataclan Emanuele Aldrovandi NO PREMIERE Italy

​

AMARCORT SPECIAL COMPETITION

Porappe Jesús Martínez Nota REGIONAL PREMIERE Spain

Places Vytautas Katkus REGIONAL PREMIERE Lithuania

Decent People Maxime Roy REGIONAL PREMIERE France

Father To Son Thomas Stokmans ITALIAN PREMIERE Netherlands

Pipo and Blind Love Hugo Le Gourrierec NO PREMIERE France

​

TOHORROR FANTASTIC FILM FEST SPOTLIGHT – OUT OF COMPETITION

Your Last Day On Earth Marc Martinez REGIONAL PREMIERE Spain

Sputnik Egor Abramenko PREMIERE REGIONALE Russia

Amulet Romola Garai REGIONAL PREMIERE UK

KRAKOW FILM FESTIVAL SPOTLIGHT – OUT OF COMPETITION

Skinny Daniel Stopa ITALIAN PREMIERE Poland

Beautiful Weronika Kuc EUROPEAN PREMIERE Poland

Settling the Score Zuzanna Grajcewicz REGIONAL PREMIERE Poland

​

EVOLUTION MALLORCA SPOTLIGHT – OUT OF COMPETITION

Tongue with Capers David Mataró ITALIAN PREMIERE Spain – Balearic Island

Running Home Michelle-Andrea Girouard REGIONAL PREMIERE Spain – Balearic Island

El Resort Pedro Deltell-Colomer ITALIAN PREMIERE Spain – Balearic Island

​

BUSAN INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL SPOTLIGHT – OUT OF COMPETITION

God’s Daughter Byun Sungbin REGIONAL PREMIERE South Korea

Blood Ties Wand Heesong EUROPEAN PREMIERE South Korea

​

MINIKINO FILM WEEK SPOTLIGHT – OUT OF COMPETITION

Golden Frames in the Closet Putri Sarah Amelia ITALIAN PREMIERE Indonesia

Hey Guys, It’s Me Again, God! Winner Wijaya ITALIAN PREMIERE Indonesia

One of Those Murder Jerry Adiprojo ITALIAN PREMIERE Indonesia

​

PÖFF SHORTS SPOTLIGHT – OUT OF COMPETITION

Bad Hair Oskar Lehemaa ITALIAN PREMIERE Estonia

Foodchain Mari Kivi & Liis Kokk ITALIAN PREMIERE Estonia

My Dear Corpses German Golub ITALIAN PREMIERE Estonia

​

FINNISH FILM FOUNDATION SPOTLIGHT – OUT OF COMPETITION

Ha Ha Ha Samuli Valkama NO PREMIERE Finlandia

All Inclusive Teemu Nikki ITALIAN PREMIERE Finlandia

Homebound Marika Harjusaari ITALIAN PREMIERE Finlandia

Nòt Film Fest in pillole

✷ QUANDO? ✷ 24 – 29 Agosto 2021

✷ DOVE? ✷ Santarcangelo di Romagna (RN), Italia

Teatro Supercinema (Cinema & Info Point): Piazza Guglielmo Marconi 1

Outdoor Cinema & Castle Bar (Cinema all’Aperto & Lounge): Sferisterio Via Arrigo Faini 8

Collina dei Poeti (Hospitality): Via Gavine 97

✷ Per ulteriori informazioni ✷ https://www.notfilmfest.com

✷ Link Video ✷

Not Film Fest 2020 https://vimeo.com/510007598

Trailer Film 2020 https://vimeo.com/manage/videos/449440660

Tra i partner:

– Slamdance Film Festival (Park City / Los Angeles – Stati Uniti)

– Prishtina International Film Festival (Pristina – Kosovo)

– Evolution! Mallorca International Film Festival (Mallorca – Spagna)

– ToHorror Fantastic Film Fest (Torino – Italia)

– Poff Short (Tallinn – Estonia)

– Minikino Film Festival (Bali – Indonesia)

– Busan International Short Film Festival (Busan – Corea del Sud)

– Fondazione del cinema Finlandese (Finnish Film Foundation)

– Fondazione del cinema di Cracovia (Krakow Film Foundation Sales & Promotion)

– USC School of Cinematic Arts (Los Angeles – Stati Uniti)

About Nòt Film Fest

Nòt Film Fest è uno dei principali festival internazionali del cinema indie in Italia che si svolge ogni anno a Santarcangelo di Romagna. Il concept nasce a Los Angeles nel 2017 da un piccolo gruppo di amici, Noemi Bruschi, Alizè Latini e Giovanni Labadessa, che condividono una grande passione per il cinema indipendente con l’idea di creare un Salon des Refuse. NÓT nel dialetto romagnolo locale significa “Notte”, ma è la parola inglese “Non” che definisce il modo della manifestazione di celebrare i film. Una piattaforma per registi indipendenti alimentata da un movimento basato sulla comunità, che mira a dare voce ai più unici e innovativi. #makecinemaindieagain.