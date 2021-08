Dal genio di Stephane e Alexandre Haffner, fratelli francesi con radici torinesi, nel 1999 nascono LES FARFADAIS, una delle compagnie di nouveau cirque acrobatico più apprezzate al mondo, grazie allo stile unico e al livello assoluto degli artisti che ne fanno parte: una squadra di ex ginnasti, circensi e atleti olimpici che si esibiscono in decine di tournée nei cinque continenti.

Il 18 e 19 agosto, il festival estivo Scenario Montagna porta tutta la carica de Les Farfades tra le valli piemontesi con Peter Pan e le Creature Fantastiche, uno spettacolo originale ambientato nei boschi di Sauze d’Oulx e Bardonecchia. Grazie alla figura di un “esploratore dell’incredibile” gli spettatori vengono condotti alla scoperta di creature fantastiche capaci di acrobazie mozzafiato in totale armonia con la natura circostante, tra costumi di grande effetto, installazioni innovative e luci che permettono al pubblico di immergersi in un’atmosfera da favola.

Uno spettacolo site specific capace di integrarsi con lo spazio circostante valorizzandolo, che sfrutta gli elementi naturali del luogo trasformandoli in appoggi, attrezzi e scenografie. Un evento che permette la fruizione da parte di un pubblico numeroso senza creare assembramenti, una vera e propria esperienza da vivere in cui la natura diventa parte integrante dello show.

L’appuntamento è quindi per il 18 agosto alla zona del Pin Court di Sauze d’Oulx ed il 19 agosto al Tur d’Amun di Bardonecchia, alle ore 21, con lo spettacolo Peter Pan e le Creature Fantastiche, format originale co-prodotto da LUCAS e Les Farfadais per Scenario Montagna, in anteprima in Italia con questa mini-tournée in Alta Val di Susa, prima che parta alla volta dell’Arabia Saudita e Dubai.

Prezzo: 15€ intero, 7€ ridotto (under 12). Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni: info@scenariomontagna.it o 375 7314882.

Il calendario di tutti gli appuntamenti di Scenario Montagna è disponibile in versione completa sul sito www.scenariomontagna.it

IN BREVE

COS’È SCENARIO MONTAGNA?

Scenario Montagna è un festival unico nel suo genere, dedicato a chi ama la montagna e a chi ha voglia di scoprirla (e riscoprirla). Un festival per tutti: famiglie, giovani, gruppi di amici o esploratori solitari, esperti o alle prime esperienze ad alta quota, e che, per questa sua vocazione di inclusività e scoperta, rientra nel programma di Settimane della Scienza 2021.

3 valli piemontesi – Val di Susa, Val Chisone e Val Pellice – due mesi di eventi – luglio e agosto: la 17esima edizione di Scenario Montagna prenderà il via il 18 luglio a Pinasca, in Val Chisone, e proseguirà fino al 22 agosto, con oltre 25 appuntamenti in 7 diversi comuni montani piemontesi coinvolti.

Il tema del Festival nel 2021 è SGUARDI SUL FUTURO: un’esplorazione di territori e linguaggi artistici che coinvolge parchi e aree protette, beni culturali e musei, un nuovo modo, più sostenibile, di vivere il turismo e la cultura, di immaginare un futuro che parta dalla Montagna.

CHI SONO LES FARFADAIS

I fratelli Stephane e Alexandre Haffner fondarono Les Farfadais nel 1999 unendo le loro numerose passioni: le acrobazie, il design e la tecnologia. Oggi Les Farfadais è indubbiamente una delle compagnie di nouveau cirque acrobatico più apprezzate al mondo grazie allo stile unico e riconoscibile e al livello assoluto degli artisti che ne fanno parte. In pochi anni la compagnia ha portato in tutto il mondo la sua arte fatta di acrobazie spettacolari, costumi, creature gonfiabili di grande effetto e toccanti momenti di danza moderna, il tutto all’interno di un concept ben definito. Amano definirsi I “creatori dell’irreale” ed in effetti la loro proposta non è ascrivibile solo al mondo del nouveau cirque, ma si apre a discipline artistiche diverse e a continue sperimentazioni.

Uno dei punti di forza di Les Farfadais è la capacità di creare eventi site specific. La compagnia infatti preferisce alle consuete location come teatri, tendoni e palazzetti, trasformare in palcoscenico gli spazi più diversi: facciate di palazzi, parchi, navi e tutto quanto stimoli la fantasia dei fratelli Haffner. Per questo motivo Les Farfadais vengono sovente chiamati a mettere in scena spettacoli in location insolite, grazie alla loro capacità di dare vita alle stesse attraverso performance che si integrano con lo spazio circostante e lo valorizzano.

Ciò che rende gli show Les Farfadais indimenticabili è a capacità di escogitare sempre nuovi modi per rendere le acrobazie aeree più estreme e credibili.

Scenario Montagna è realizzato con il sostegno di: REGIONE PIEMONTE – COMPAGNIA DI SAN PAOLO – COMUNE DI SAUZE D’OULX – CONSORZIO TURISTICO SAUZE D’OULX – COMUNE DI BARDONECCHIA – COMUNE DI PINASCA – COMUNE DI TORRE PELLICE – AREE PROTETTE ALPI COZIE e in collaborazione con: UNCEM – TURISMO TORINO E PROVINCIA -UNIVERSITÀ DI TORINO, MEDICINA DEL LAVORO – FRAME, DIVAGAZIONI SCIENTIFICHE – SETTIMANE DELLA SCIENZA – FOCUS EUROPE – LINEA AZZURRA – CECCHI POINT CASA DEL QUARTIERE – VALCHISONE OUTDOOR

www.scenariomontagna.it